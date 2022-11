"Ślub od pierwszego wejrzenia Australia" to format, który polscy widzowie mogą oglądać za pośrednictwem platformy Player. TikToka podbijają nagrania z edycji z roku 2019. Jedną z par, która zdecydowała się na ślub w ciemno, byli Sam i Elisabeth. Ich relacja była prawdziwym rollercoasterem, a emocje zaczęły się już po złożeniu przysięgi małżeńskiej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia Australia". Fatshaming na ekranie. Mąż komentował wagę żony

Sam był odrobinę zawiedziony wyglądem świeżo poślubionej żony. Niedługo po ślubie wyznał, że nie odpowiada mu jej figura. Warto podkreślić, że Elisabeth wówczas mogła pochwalić się zgrabną sylwetką i trudno doszukiwać się u niej problemów z wagą.

Nigdy nie spotykałem się z tak dużymi dziewczynami jak Elisabeth - przyznał Sam.

Uczestnik niemal na każdym kroku wytykał żonie wagę i chciał skłonić ją do zrzucenia, jego zdaniem, zbędnych kilogramów. Co więcej, dużo uwagi poświęcał innej uczestniczce eksperymentu, Ines Basic. 28-latka poślubiła 34-letniego Bronsona, ale ich relacja zakończyła się jeszcze przed finałem programu. Wkrótce pojawiły się plotki, jakoby Sam i Ines wdali się w romans i zdradzili swoich małżonków w trakcie trwania eksperymentu. Potwierdziły się one tuż przed końcem miłosnego show.

W australijskiej edycji show uczestnicy eksperymentu w finałowym odcinku spotykają się i wspólnie oglądają fragmenty programu. Reakcja Elisabeth na słowa Sama była bardzo wybuchowa. 27-latka nie ukrywała, że komentarze byłego męża bardzo ją zabolały. W dosadnych słowach skomentowała jego zachowanie.

Komentowanie w ten sposób wagi kobiety jest dla mnie obrzydliwe, absolutnie obrzydliwe - grzmiała Liz.

