"Rolnik szuka żony". Zuzanna wymownie komentuje rozstanie z Tomaszem. "Wyluzuj"

W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" nie brakowało zaskoczeń. Szansę na zbudowanie trwałej relacji ze swoją faworytką przekreślił Tomasz z Sadowia. 24-latek pożegnał się z dziewczyną po dłuższej rozmowie z jej przyjaciółmi. 19-latka kilkukrotnie podkreśliła, że obawia się spotkania z bliskimi, a chwilę później rolnik i widzowie mogli przekonać się, skąd wzięły się jej obawy. Nowe fakty na temat Zuzanny doprowadziły do rozpadu jej relacji z mężczyzną. W sieci zawrzało. Wybranka Tomasza także nie pozostawiła całej sytuacji bez komentarza.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Ania Bardowska pojawiła się w programie TVP. Nie wiedziała, na jaki test idzie

"Rolnik szuka żony". Zuzanna zareagowała na niepochlebne komentarze kierowane w jej stronę

Tomasz i Zuzanna wydawali się być idealnie dobraną parą. Wszystko zmieniło się w momencie przyjazdu rolnika w rodzinne strony swojej wybranki. Kiedy bliscy 19-latki zaczęli opowiadać o niej, że jest typem imprezowiczki i lubi zaszaleć, rolnik mocno się zdziwił. Mężczyzna wyznał, że poznał Zuzannę z zupełnie innej strony. Zaczął się nawet zastanawiać, czy jego wybranka była z nim szczera, czy tylko mówiła to, co chciał w danym momencie usłyszeć. Przed kamerami wyjawił jeszcze, że kandydatka nie okazuje mu uczuć kiedy są sami, a dopiero wtedy, gdy rozpoczynają się nagrania do programu. Ostatecznie zdecydował się zakończyć znajomość.

W sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy od widzów na temat zachowania wybranki rolnika. Sama zainteresowana postanowiła zareagować. Podczas premierowej emisji odcinka, który tak poruszył widzów, Zuzanna wrzuciła na InstaStories wymowny wpis. Fani programu spekulowali, że miała to być odpowiedź na wszelkie komentarze dotyczące zaistniałej sytuacji.

Bez względu na to, co zrobisz, ludzie i tak będą cię oceniać. Dlatego wyluzuj i rób swoje, bo i tak wszystkich nie zadowolisz - czytamy na InstaStories Zuzanny.

W zapowiedzi kolejnego odcinka programu zdradzono, że Tomasz dał szansę innej dziewczynie. Fani domyślają się, że chodzi o odrzuconą wcześniej Kasię, której mocno kibicowały mama i siostra rolnika.

Więcej podobnych tematów znajdziesz na stronie głównej Plotek.pl.