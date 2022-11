"Milionerzy" jeden z najbardziej rozpoznawalnych teleturniejów, emitowany na antenie TVN od dwóch dekad na stałe zagościł w sercach widzów. Prowadzący Hubert Urbański jest gotowy wręczyć czek na milion złotych, ale czy tym razem się uda? W 596. odcinku było wiele pytań, na które trudno było znać odpowiedź. O milion dalej grał pan Kacper, student Politechniki Krakowskiej, który zgromadził już pięć tysięcy złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Ile trójstyków ma Polska? To pytanie rozwaliło pana Marka

"Milionerzy". Japonia składa się z prawie siedmiu tysięcy wysp, a największą z nich jest:

A. Sikoku

B. Kiusiu

C. Hokkaido

D. Honsiu

Pan Kacper od razu stwierdził, że to trudne pytanie. Długo się zastanawiał lecz ostatecznie poprosił o pomoc publiczność. Zdecydowana większość wybrała D. Uczestnik zaznaczył tą samą odpowiedź, która okazała się poprawna.

"Milionerzy". To proces samoistnego rozprzestrzeniania się cząsteczek, który prowadzi do wyrównania stężeń w roztworach:

A. fuzja

B. dyfuzja

C. konfuzja

D. rektyfikacja

Mężczyzna chwilę analizował odpowiedzi. Finalnie zaznaczył odpowiedź B, która okazała się prawidłowa.

"Milionerzy". Czego Hemingwayowski rybak Santiago użył do złowienia marlina:

A. nylonowej sieci

B. wędki teleskopowej

C. linki z hakiem

D. spinningu

Pan Kacper dość długo się wahał. Jednak zdecydował się zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź C, która okazała się poprawna. Mężczyzna uzyskał gwarantowaną sumę 40 tysięcy złotych i grał dalej.

"Milionerzy". Któremu polskiemu królowi żona Sulejmana Wspaniałego, Rusinka Roksolana, miała podarować wyszywane kalesony własnej roboty?:

A. Bolesławowi I Chrobremu

B. Kazimierzowi III Wielkiego

C. Zygmuntowi II Augustowi

D. Janowi III Sobieskiemu

Uczestnik nie znał odpowiedzi na to pytanie. Poprosił o wykorzystanie ostatniego koła ratunkowego. Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi, do wyboru zostało mu już tylko C i D. Mężczyzna zdecydował się zaznaczyć D, niestety prawidłową odpowiedzią okazało się C. Pan Kacper opuścił program bogatszy o 40 tysięcy złotych. Do gry przystąpiła kolejna uczestniczka pani Dagmara, psycholożka z Tczewa.

"Milionerzy". Niewielkiej kuchennej szatkownicy szukamy pod nazwą:

A. gitara do owoców

B. mandolina do warzyw

C. harfa do mięsa

D. saksofon do makaronów

Niestety już na samym początku pojawiły się komplikacje. Pani Dagmara nie znała odpowiedzi i od razu poprosiła o pomoc. Publiczność wahała się między A i B. Uczestniczka zdecydowała się zaznaczyć B, które okazało się poprawną odpowiedzią. Pani Dagmara sprawnie opowiadała na dalsze pytania. W tym odcinku zgromadziła dwa tysiące złotych, w następnym będzie kontynuowała grę o milion.

"Milionerzy". Czym jest pessar? Pan Marek musiał poprosić o pomoc publiczność

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 575. odcinku "Milionerów" grę dalej kontynuowała pani Anita. Uczestniczka, mimo mało udanego początku, szła jak burza i finalnie wygrała całkiem sporą sumę.

W 579. odcinku "Milionerów panią Annę pokonało pytanie o sceniczną bohaterkę tańczącą po śmierci. Uczestniczka opuściła program jedynie z gwarantowaną sumą tysiąca złotych.

Kolejny odcinek "Milionerów" już 14 listopada o godzinie 20:55 na antenie TVN.

Więcej o tej sprawie przeczytasz na stronie głównej Plotek.pl