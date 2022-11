Głównymi bohaterami "Chłopaków do wzięcia" są mieszkańcy małych wsi i miasteczek, którym od lat doskwiera samotność. Tego samego doświadczył Krzysztof Dzierżanowski, zwany Bandziorkiem. Zgłosił się do programu z nadzieją na lepszą przyszłość i odnalezienie upragnionej miłości. Wiele razy zawiódł się w sprawach sercowych, ale nie poddawał się i szukał dalej. Szczęście dopisało mu dopiero wtedy, kiedy w jego życiu pojawiła się Danusia. Ostatnio w sieci zaczęły krążyć plotki, jakoby uczestnik ze swoją wybranką mieliby zdecydować się na powiększenie rodziny. Jaka jest prawda?

"Chłopaki do wzięcia". Czy Danusia i Bandziorek będą mieć dzieci?

Bandziorek występuje w dokumencie telewizyjnym praktycznie od pierwszego odcinka, czyli od 2012 roku. Kiedy w końcu zaczął pojawiać się na ekranie z drugą połówką, widzowie nie kryli zachwytu. Zakochani poznali się na Mazurach. Danusia jest nieco starsza od ukochanego i ma za sobą trudne przeżycia z byłym partnerem, który lubił zaglądać do kieliszka. Kiedy dowiedziała się o skłonnościach Krzysztofa do picia alkoholu, ich związek zawisł na włosku. Dzierżanowski postanowił jednak zawalczyć o miłość i całkowicie skończył z nałogiem, by zaimponować wybrance. W ostatnim, 310. odcinku "Chłopaków do wzięcia" główny bohater został zapytany przez przyjaciela o to, czy w związku z przeprowadzką do Danusi nie myślał już o tym, aby się ustatkować i postarać się o dzieci. Krzysztof ostatecznie postanowił nie odpowiadać na to pytanie, ale całą sytuację skwitował śmiechem.

Temat potencjalnego rodzicielstwa Bandziorka i Danusi wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Internauci stwierdzili, że mężczyzna prawdopodobnie nie zdecyduje się na powiększenie rodziny z kilku powodów. Według nich kluczową kwestią jest wiek jego wybranki oraz fakt, że ona ma już dzieci, a nawet i wnuki.

Danusia ma dorosłe dzieci i wnuki, więc wątpię, że chciałaby wejść w pieluchy. Może już jest nawet po menopauzie.

Ile ta Danka może mieć lat? Ona matką tego Bandziorka mogłaby być. W tym przypadku żarty na temat posiadania dzieci są bardzo nie na miejscu.

I całe szczęście, że ona już jest spełniona. Nie wyobrażam sobie żeby Bandziorek został ojcem - czytamy na Facebooku.

Na Facebooku pojawiło się też mnóstwo wpisów skierowanych bezpośrednio do Krzysztofa i Danusi. Fani życzą im w komentarzach dużo miłości i wytrwałości. Widać, że widzowie kibicują tej parze i podkreślają, że dopiero teraz od Bandziorka bije ogromne szczęście.

