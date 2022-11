Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to kolejne małżeństwo z programu "Rolnik szuka żony". Marta była jedną z tych kandydatek farmera, które otrzymały zaproszenie na gospodarstwo. Mężczyzna szybko się przekonał, że przygodę chce kontynuować tylko z nią i pozostałe kandydatki odesłał do domu. Jak się później okazało, zrodziło się z tego prawdziwe i trwałe uczucie. Marta i Paweł są już po ślubie i mają dziecko, Adasia. Para wychowuje też córkę Marty z poprzedniego związku, Stefanię. W trakcie ciąży Paszkin poślubiła Bodziannego, ale zorganizowali jedynie skromną ceremonię dla najbliższej rodziny. Teraz szykują się do drugiego ślubu i z pewnością tym razem zorganizują huczną imprezę.

Paweł miał ostatnio urodziny i z tej okazji żona przygotowała dla niego wyjątkową niespodziankę. Zdradziła też, jak wyglądają przygotowania do ślubu.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin zrobiła wyjątkowy prezent dla Pawła. Takiego go jeszcze nie znacie

Marta Paszkin, żona Pawła Bodziannego z programu "Rolnik szuka żony" przygotowała dla męża wyjątkową niespodziankę z okazji urodzin. Uczestniczka popularnego show TVP zmontowała różne taneczne filmiki z prywatnego archiwum, na których możemy poznać Pawła z zupełnie innej strony. Para przygotowuje się też do drugiego ślubu. W jednym z fragmentów możemy podejrzeć ich próby do pierwszego tańca. Do publikacji żona rolnika dorzuciła zabawką dedykację.

Ktoś tu ma dziś urodziny, więc tańczymy. Wszystkiego najlepszego dla roztańczonego Farmera. Wbrew temu, co mówię na przedostatnim filmiku, to chyba jednak do siebie pasujemy? Coś czuję, że nikt się nie spodziewał, kto ma jakie priorytety w naszym związku, a właściwie małżeństwie. Ostatni filmik to z kolei taneczne przygotowania do drugiego ślubu - napisała.

Paweł Bodzianny od razu zareagował na staranie przygotowany przez żonę filmik.

Dziękuję Kochana! - skomentował Paweł.

Wygląda na to, że małżeństwo Bodziannych bardzo lubi imprezować. Paweł ma jednak o wiele więcej zapału niż jego ukochana.

Marta chce iść do domu, a ja chce tańczyć, pić i skakać - stwierdził Paweł.

Mijamy się w priorytetach - podsumowała Marta.

Nie pasujemy do siebie w ogóle - dodał sarkastycznie Paweł.

"Rolnik szuka żony". Widzowie są zachwyceni filmikiem przygotowanym przez Martę. Nie znali rolnika z tej strony

Pod udostępnionym przez Martę Paszkin filmikiem pojawiło się bardzo dużo życzeń urodzinowych dla Pawła. Widzowie byli zdziwieni, że spokojny rolnik, którego poznali w programie, potrafi być taki rozrywkowy. Pojawiła się też sugestia występu w popularnym show konkurencyjnej stacji. Z takim zapałem do tańca z pewnością Paweł zaszedłby daleko.

A w taki w telewizji spokojny był. Wszystkiego dobrego dla solenizanta.

Tylko czekać na zaproszenie do tańca z gwiazdami.

Uwielbiam na Was patrzeć. Ta wspólna radość z życia w waszych oczach...

Wspaniali i ten wasz dystans. Stówka! - czytamy w komentarzach.

