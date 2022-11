Ósma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli zbliża się ku końcowi. Wciąż nie wiadomo, które pary przetrwały. Fani nie przestają jednak spekulować na ten temat. Ostatnio internauci znaleźli dowody na to, jakoby Patryk i Marta nadal mieli być razem. Widzowie są natomiast przekonani, że małżeństwo Macieja i Marty się rozpadło. Po ostatnim odcinku nie mają już co do tego wątpliwości. Na uczestników spadła fala krytyki.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie wściekli na Martę i Macieja. "Dość robienia pośmiewiska"

W dziesiątym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Marta miała złożyć rewizytę programowemu mężowi. Początkowo uczestniczka nie chciała wybrać się do Szczecina. Po namowach bliskich postanowiła jednak dać Maciejowi jeszcze jedną szansę. Spotkanie partnerów nie najlepiej się rozpoczęło. Okazało się bowiem, że katowiczanka zgubiła w pociągu torebkę. Później było trochę lepiej. Marta uznała nawet, że mąż jest dla niej "milszy". Uczestnik oprowadził żonę po mieście. Internauci nie dali się jednak zwieść i są jednak przekonani, że to małżeństwo należy już przeszłości. Ponadto coraz bardziej irytuje ich zachowanie pary. Na oficjalnym facebookowym profilu programu pojawiły się pełne oburzenia komentarze.

Dajcie już spokój. Ta para to chodząca tragedia. Wrzucić na luz i dość już robienia z nich pośmiewiska.

Chyba najgorsza para ze wszystkich edycji.

Oni oboje nadają się na terapie, nie do związku! - grzmieli fani.

Oglądacie "Ślub od pierwszego wejrzenia"? Myślicie, że małżeństwo Marty i Macieja ma jeszcze jakieś szanse na przetrwanie?