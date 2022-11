W najnowszym odcinku programu "Rolnik szuka żony" nadszedł czas na uroczyste kolacje z rodzinami. Część uczestników postanowiła pożegnać kandydatów jeszcze przed spotkaniem w rodzinnym gronie. Tomasz podpadł widzom za niekulturalne odesłanie do domu Kasi, która nie miała nawet szansy na rozmowę z rolnikiem sam na sam. W przypadku Klaudii decyzja rolniczki także nie spotkała się z aprobatą. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" odesłała do domu wartościowego kandydata, kierując się nagłym porywem serca, któremu fani formatu nie wróżą przyszłości.

"Rolnik szuka żony". Klaudia odesłała do domu Konrada. "Jego kobieta będzie miała z nim dobrze"

Klaudia z programu "Rolnik szuka żony" według widzów popełniła wielki błąd, odsyłając do domu Konrada. Mężczyzna w rozmowie przed kamerami wyjawił, że jest bardzo zaangażowany w walkę o serce rolniczki.

Bardzo mi zależy na Klaudii. Wczoraj miałem okazję spędzić z nią naprawdę piękne chwile. Nie chciałbym się poddawać. Nie po to tu przyjechałem, żeby mieć zaangażowanie tylko na chwilkę - powiedział.

'Rolnik szuka żony'. Klaudia odesłała Konrada do domu fot. screen faceboom.com / Rolnik szuka żony TVP

Niestety po powrocie z wyjątkowo udanej randki z Valentynem, Klaudia zabrała Konrada na stronę, aby poinformować go o swojej decyzji. Rolniczka przyznała, że przyszła partnerka Konrada będzie wyjątkową szczęściarą, ale ona nie poczuła do niego nic więcej oprócz koleżeńskiej serdeczności. Klaudia podkreśliła, że obawiała się także czteroletniej różnicy wieku i to bardzo wpłynęło na jej decyzję.

'Rolnik szuka żony'. Klaudia odesłała Konrada do domu fot. screen facebook.com / Rolnik szuka żony TVP

Widzę, że jest naprawdę dobrym facetem i jego kobieta będzie miała z nim dobrze. On się stara, jest uczuciowy, jest taki oddany, to widać. Ale z mojej strony zabrakło "tego" - wyznała.

Więcej zdjęć Klaudii z programu "Rolnik szuka żony" znajdziesz w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Według widzów Klaudia popełniła wielki błąd odsyłając do domu Konrada

Widzowie programu "Rolnik szuka żony" stwierdzili, że mimo odpadnięcia z programu Konrad nie będzie miał problemów ze znalezieniem miłości, bo jest przystojnym i wartościowym mężczyzną. Mają nawet pomysł, aby spróbował relacji z Kasią, która w ostatnim odcinku została odrzucona przez Tomasza K. Fani zauważyli też, że pomimo różnicy wieku Konrad jest bardzo dojrzały i ma już poukładane w głowie.

Po programie za Konradem panny sznurem. Przystojny, fajny facet.

Konrad zachował się mega elegancko pomimo młodego wieku. Głowa do góry chłopaku, teraz już tylko będzie lepiej!

Fajnie się patrzy, że taki młody chłopak jak Konrad ma tak poukładane w głowie. Myślę, że jeszcze będzie żałować, że odesłała go do domu.

Do Konrada będą się ustawiać kolejki jak za komuny - czytamy w komentarzach.

Widzowie nie są zadowoleni z wyboru Klaudii, ale przyznają, że już od pierwszego spotkania z Valentynem uczestniczka była zauroczona i oczarowana, więc taki wybór ich nie dziwi. Bez wątpienia Konrad był bardziej lubiany i zaskarbił sobie sympatię fanów programu, a Valentynowi nie do końca ufają.

Wiecznie wypomina ten młody wiek Konrada, a on rozsądniejszy i dojrzalszy niż Valentyn.

Taki ten Valentyn z pozoru spokojny i wyważony, ale czuję, że siedzi w nim zwierzę. Oby się dziewczynie czkawką jeszcze nie odbił.

Valentyn zdobył serce Klaudii od pierwszego spojrzenia.

Ona od samego początku się napaliła na Valentego, a go jeszcze nawet na oczy nie widziała. Masakra, będzie żałować! - stwierdzili widzowie.

Jak sądzicie, czy Klaudia dokonała dobrego wyboru?

