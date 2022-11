W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" nadszedł moment na kolacje z rodzinami uczestników. Kasia, która jest kandydatką Tomasza K., nie miała niestety okazji bawić się przy wspólnym stole, bo nagle została odesłana do domu. Zachowanie rolnika bardzo nie spodobało się widzom, którzy stanęli w obronie odrzuconej dziewczyny.

"Rolnik szuka żony". Tomasz odprawił kandydatkę do domu. Polały się łzy

Tomasz z programu "Rolnik szuka żony" po udanej randce z Zuzią jeszcze w drodze powrotnej zdecydował, że odprawi Kasię do domu. Po powrocie na gospodarstwo zaskoczył dziewczynę decyzją i oznajmił, że chce zostać z Zuzią "tylko we dwoje". Kasia starała się opanować emocje, ale widać było, że jest zaskoczona i rozżalona decyzją Tomasza. To nie spodobało się też mamie i siostrze uczestnika, które zdążyły bardzo polubić kandydatkę. W trakcie pożegnania czule się przytuliły, nie obyło się bez łez.

'Rolnika szuka żony'. Tomasz K. odprawił Kasię do domu fot. screen tvp vod

Fajna dziewczyna jesteś, dziękuję za wszystko. Miło nam się pracowało wspólnie. Trzymaj się - powiedziała rozczulona mama uczestnika.

"Rolnik szuka żony". Tomasz podpadł widzom programu. Źle zachował się wobec Kasi

Zachowanie Tomasza nie spodobało się widzom programu "Rolnik szuka żony". Jednomyślnie uznali, że uczestnik zachował się bardzo niekulturalnie, odprawiając kandydatkę w ten sposób do domu. Według fanów miłosnego show TVP1 powinien porozmawiać z nią na osobności i tak poinformować o swojej decyzji. Widzowie zwrócili też uwagę na to, że wybór Tomasza nie spotkał się z aprobatą rodziny.

Zachowanie Tomka było bardzo żenujące, powinien Kasię wziąć na bok i powiedzieć jej o swojej decyzji na osobności.

Szkoda Kasi. Widać, że bardzo się zaangażowała i przeżywa to odrzucenie. Jest piękna i mądra - zasługuje na dobrego partnera.

Tomkowi się nie będzie wiodło, bo rodzina nie polubiła jego wyboru, i to już wskazuję na porażkę.

Powinien ją zostawić do końca i powinna być na kolacji. Potraktował ją bardzo źle, po prostu po chamsku wyrzucił - czytamy w komentarzach.

"Rolnik szuka żony". Babcia sceptycznie nastawiona do wyboru wnuka. "Będziemy obserwować"

Na rodzinnym spotkaniu przy grillu, które odbyła się już bez udziału Kasi, babcia uczestnika sceptycznie podeszła do jego wyboru. Kobieta stwierdziła, że trudno po tak krótkim czasie poznać człowieka i dopiero czas pokaże, czy z tej relacji zrodzi się prawdziwa miłość.

Będziemy obserwować, może będzie dobra. A zresztą jak będzie dla niego dobra, to i dla nas musi być dobra - stwierdziła.

Do wyboru Tomasza z entuzjazmem podszedł jedynie ojciec uczestnika. Nie dało się ukryć, że mama i siostra wolałyby przy rodzinnym stole zasiąść koło Kasi i to ona była ich faworytką.

Babcia najbardziej rozsądna. Znają się trzy dni, a już mówią o budowie domu.

Babcia bardzo mądra kobieta. Taka prawda nikt się przez dwa czy trzy dni nie pozna.

Tu oprócz ojca nikt nawet nie starał się ukryć rozczarowania jego wyborem.

Trochę taka stypa po Kasi wyszła - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy Tomasz podjął słuszną decyzję?

