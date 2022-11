Kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony" z pewnością nie należał do najłatwiejszych dla uczestników. Wielu z nich musiało pożegnać swoich kandydatów. Mimo licznych dylematów, Klaudia nie chciała dalej ukrywać własnych uczuć. W jej sercu zagościł Valentyn. Para wybrała się na romantyczną randkę. Następnie rolniczka zdecydowała się zabrać wybranka do świątyni. Po powrocie z randki decyzję trzeba było przekazać Konradowi. Klaudia podkreśliła, że był to dla niej najtrudniejszy moment w programie.

"Rolnik szuka żony". Klaudia wybrała Valentyna. Poszli razem do świątyni

Początkowo Klaudia nie przypadła do gustu widzom programu "Rolnik szuka żony". W najnowszym odcinku charyzmatyczna blondynka zaskoczyła ich swoją decyzją. Rolniczka nie chciała trzymać kandydatów w niepewności. Valentynowi przekazała radosne nowiny w nietypowy sposób. Zabrała go na niecodzienną randkę, która zakończyła się w cerkwi.

Jestem teraz mega szczęśliwy, że wybrała mnie - wyznał Valentyn.

Klaudia zdecydowanie nie mówi jeszcze o wielkich uczuciach, ale na tą chwilę podkreśla, że czuje się zauroczona.

Myślę, że na ten moment to na pewno jest zauroczenie - przyznała Klaudia.

W trakcie wizyty w cerkwi Valentyn był w ogromnej euforii. Nie krył radości z decyzji Klaudii. Między parą wywiązała się także szczera i emocjonalna rozmowa.

Myślę, że się rozpłaczę(...) Nie mówię tu o wielkiej miłości, ale uczuć jest ogrom - wyjawił Valentyn.

Wieczorem para wspólnie wybrała się na spotkanie z bliskimi Klaudii, podczas którego uczestniczka podzieliła się z nimi wyborem. Rodzinny grill przebiegał w przyjemnej atmosferze. Widać było, że Valentyn dobrze się czuje w towarzystwie Klaudii i jej bliskich. Myślicie, że Klaudia i Valentyn mają szansę na szczęśliwy związek? Premierowy odcinek programu "Rolnik szuka żony" już 11 listopada o godzinie 21:15 na antenie TVP 1.