Właśnie emitowana jest 13. edycja "The Voice of Poland". Tylko dwa tygodnie dzielą nas od wielkiego finału muzycznego show. Ostatni odcinek występów na żywo wzbudził ogromne emocje wśród fanów. Nie spodziewali się, że to właśnie faworyci będą musieli pożegnać się z programem. Szczególnie poruszyła ich decyzja Marka Piekarczyka. Fani wytypowali w jego drużynie kandydatkę na finał, którą muzyk ostatecznie odrzucił. Nieoczywisty wybór jurora wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych. Padły gorzkie słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo

"The Voice of Poland". Widzom nie spodobała się decyzja Marka Piekarczyka. W komentarzach wylała się fala krytyki

Widzowie, którzy śledzą kolejne zmagania w "The Voice of Poland", chętnie komentują występy i eliminacje w mediach społecznościowych. Obok decyzji jednego z jurorów nie potrafili przejść obojętnie. W drugim odcinku na żywo czwórka liderów: Lanberry, Justyna Steczkowska, Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk przygotowali do występów po trzech uczestników, z czego w etapie eliminacyjnym jedna z osób z każdej drużyny musiała pożegnać się z programem. Szczególną uwagę widzów tego wieczoru przykuła grupa wokalisty zespołu TSA. W jego teamie wystąpili: Konrad Baum, Bogdan Świerczek oraz Julia Szarlińska. Decyzją jurora z możliwością udziału w kolejnym etapie "The Voice of Poland" pożegnała się Julia, która zaśpiewała utwór "I'm Not the Only One", wykonywany w oryginale przez Sama Smitha. Po ogłoszeniu wyboru przez Marka Piekarczyka, w sieci pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Fani muzycznego show TVP2 nie kryli rozgoryczenia z powodu niezakwalifikowania się do finału jedynej kobiety w jego drużynie.

'The Voice of Poland'. Uczestniczka Julia fot. Instagram/voiceofpoland

Pan Marek bardzo zawiódł niestety... Dobór repertuaru koszmarny. Julia śpiewaj, masz tak ciekawą barwę głosu, żałuję, że cię już nie usłyszę za tydzień.

Marek ma niezwykły talent do podcinania skrzydeł swoim podopiecznym. Wszystkie atrybuty uczestników umierają podczas dobierania tak niedopasowanych utworów.

To był najlepszy głos w drużynie Marka. Zawiedziona jestem - czytamy w komentarzach na Facebooku.

Fani zwrócili uwagę na to, że to już kolejny raz, kiedy decyzje Marka Piekarczyka w "The Voice of Poland" były nietrafione. Widzowie twierdzą, że tym razem wybory jurora były błędne nie tylko, jeśli chodzi o dobór uczestników do wielkiego finału, ale także w kwestii dopasowania utworów do każdego z wokalistów występujących na żywo tego wieczoru.

Zgadzacie się z ostateczną decyzją podjętą przez Marka Piekarczyka?