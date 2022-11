Justyna Hołubowicz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest jedną z najbardziej nieprzewidywalnych uczestniczek najnowszej edycji programu. W programie tworzy małżeństwo z Przemkiem Wereszczyńskim. Widzowie zdążyli zauważyć, że w związku jest dominująca i pełna skrajności. Internauci chcąc jeszcze lepiej poznać bohaterkę telewizyjnego show, bacznie śledzą jej losy w mediach społecznościowych. Justyna pozostaje z nimi w kontakcie, odpowiadając na liczne komentarze i wiadomości. Ostatnio uczestniczka nie mogła uwierzyć w to, co przeczytała na swój temat w jednym z wpisów. Podzieliła się z obserwatorami treścią, która mocno ją zaskoczyła. Zdecydowała się odnieść do tematu, nagrywając obszerną relację na Instagramie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna odniosła się do komentarza jednego z internautów. Zdementowała kolejną plotkę na swój temat

Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" swoim nieoczywistym zachowaniem w programie często naraża się na krytykę widzów. Kobieta jednak nie zamierza się przejmować opinią ludzi, których prywatnie nie zna. Jak sama przyznała, wpisy pod jej postami są na tyle powtarzalne, że już jej nie ruszają. Wyjątek stanowił komentarz jednego z użytkowników Instagrama, który zasugerował, jakoby uczestniczka nadal była na utrzymaniu ojca. Hołubowicz była w szoku. Nie mogła zdecydować się, czy treść bardziej ją sfrustrowała czy rozbawiła. Postanowiła sprostować nieprawdziwą informację.

Czytam komentarze i to jest mój ulubiony: "Też teraz już wiadomo, kto jej chałupę opłaca. Daddy jak nic". Naprawdę ludzie myślą, że 31-letniej kobiecie tata opłaca mieszkanie? Nie, tata nie opłaca mi mieszkania i to od około dziesięciu lat, więc spokojnie kochani... Ostatnio dostawałam pieniądze na mieszkanie, jak byłam na studiach - wyznała Justyna Hołubowicz na Instagramie.

Justyna rozwiała wszelkie wątpliwości i dała jasny przekaz, że od dawna utrzymuje się sama. Nie wiadomo czy aktualnie mieszka z Przemkiem, czy jednak para rozstała się. Jak pokazuje historia, większość żon i mężów po zakończeniu programu decyduje się na rozwód. Są jednak wyjątki i niektórzy uczestnicy do dziś tworzą szczęśliwe związki. Już niedługo przekonamy się, jaką decyzję podjęły małżeństwa z ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".