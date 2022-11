W najnowszym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w małżeństwie Marty i Patryka nadszedł czas rozłąki. On powrócił w rodzinne strony bez żony, którą nagle zatrzymały obowiązki zawodowe. Para stwierdziła, że i tak wkrótce się zobaczą, a Patryk będzie miał dodatkowy czas, aby przygotować się na rewizytę. Podekscytowany uczestnik po przyjeździe na miejsce od razu udał się na obiad do rodziców.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

Księżna Kate miała sposób na rywalki. Dzięki temu nie podrywały księcia Williama

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Patryk zapuścił zarost dla ukochanej. Jego tata dobrze to podsumował. "Kosmos bieda"

Marta i Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to faworyci widzów. Fani programu uważają, że para jest doskonale dobrana i ma ogromne szanse na wspólną przyszłość. Z odcinka na odcinek w ich małżeństwie pojawia się coraz więcej czułości i bliskości. Marta nazywa dobranego jej w programie męża "Patrysiem", a on rumieni się na samo wspomnienie żony.

Patryk po przyjeździe do Słubic od razu udał się do rodzinnego domu na ciepły posiłek. Rodzice szybko zauważyli, że na twarzy mężczyzny pojawił się gęsty zarost. Mama Patryka przyznała, że ledwo go poznała w takim wydaniu.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Patryk zapuścił zarost dla ukochanej. Jego tata dobrze to podsumował. 'Kosmos bieda' fot. screen player.pl

Jak się okazało, zarost związany jest z upodobaniami żony. To specjalnie dla Marty Patryk zdecydował się na zapuszczenie brody. Przebojowy tata uczestnika, który został już wcześniej doceniony za zabawne teksty, postanowił drążyć temat i pożartować z syna.

Ale czemuś ty nieogolony to ja nie wiem. Nie stać cię na żyletkę? Taka kosmos bieda?

Wiedziałem, że mi to powiecie, ale to nie jest. To jest tak, że Marcie się podoba.

Bieda, brak chleba, trampki dzieciom kupić trzeba...

Marcie się podoba. Powiedziała, żebym zostawił.

Jakby jej się podoba, to by przyjechała z tobą - posumował ojciec uczestnika.

Tata Patryka był wyraźnie zawiedziony, że wizyta Marty przesunęła się w czasie.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Patryk zapuścił zarost dla ukochanej. Jego tata dobrze to podsumował. 'Kosmos bieda' fot. screen player.pl

Więcej zdjęć Marty i Patryka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znajdziesz w galerii na górze strony.

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uważają, że jedynie Marta i Patryk zostali dobrze dobrani w programie i jako jedyni mają szansę na związek po zakończeniu eksperymentu.

Patryk mąż jak z marzeń, pod warunkiem że taki naprawdę jest. Ja jak dziecko uśmiecham się, patrząc na nich. Cudowni oboje.

Oczywiście Marta i Patryk i żadna inna para. Oni stworzeni dla siebie!

Patryka i Martę jedynie może podzielić miejsce zamieszkania, a tak to super są dobrani. Co pozostałych dwóch par raczej nie widzę dla nich szans - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy Marta i Patryk pozostaną w małżeństwie?

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Patryk zapuścił zarost dla ukochanej. Jego tata dobrze to podsumował. 'Kosmos bieda' fot. screen player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie się pogubili. O co chodzi Justynie?

Zobacz też: Małgorzata Rozenek sprzedaje produkty do domu. Cena świeczek może dobić. Przebija ją koc