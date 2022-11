Bogusia i Krzysztof stworzyli parę w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Już na początku znajomości zaręczyli się i kilka miesięcy później zostali małżeństwem. Wydawałoby się, że na zakochanych czeka wiele szczęśliwych lat razem, ale zaledwie pół roku po ślubie mężczyzna popełnił samobójstwo. To właśnie Bogusia miała odnaleźć jego ciało. Zaniepokojeni widzowie nieustannie dopytują, co obecnie się z nią dzieje się i jak radzi sobie po śmierci ukochanego.

"Rolnik szuka żony". Bogusia straciła ukochanego zaledwie pół roku po ślubie. Co się u niej dzieje po śmierci Krzysztofa?

Co się dzieje z Bogusią z programu "Rolnik szuka żony" po śmierci Krzysztofa? Informacje o stanie kobiety wpływały do mediów jedynie od jej sąsiadów i bliskich. Już na początku związku Bogusia zdecydowała, że przeprowadzi się do ukochanego. Zamieszkali na mazurskiej wsi, gdzie Krzysztof miał gospodarstwo. W okolicy mieszkały dzieci rolnika z poprzedniego związku, które kibicowały parze. Z relacji sąsiadów wiemy, że tuż po samobójczej śmierci mężczyzny Bogusia nadal przebywała w jego gospodarstwie, ale rzadko opuszczała dom. W trudnym czasie kobieta mogła liczyć na wsparcie syna Krzysztofa.

Bogusia jest zrozpaczona śmiercią Krzysztofa. Wciąż przebywa w jego gospodarstwie, rzadko wychodzi z domu. Towarzyszy jej syn Krzysztofa, który specjalnie przyjechał z Poznania, gdzie mieszka na co dzień - relacjonowali sąsiedzi pary w rozmowie z "Super Expressem".

Kobieta nie mogła długo wytrzymać w domu, w którym budowali z Krzysztofem wspólne szczęście i ostatecznie zdecydowała, że przeniesie się do miasta. Bogusia wyprowadziła się z gospodarstwa męża do Warszawy, gdzie mieszka jej córka. Według relacji dziewczyny, przeprowadzka była bardzo dobrym rozwiązaniem i Bogusia zaczęła radzić sobie coraz lepiej z nową rzeczywistością.

Trochę lepiej się czuje. Powoli dochodzi do siebie po tym wszystkim - wyznała córka Bogusi w rozmowie z tygodnikiem "Świat i ludzie".

To właśnie z tego okresu pochodzą ostatnie informacje o Bogusi. Kobieta nie jest obecna w mediach społecznościowych, więc nie ma żadnej informacji, którą można uzyskać bezpośrednio od niej.

Z okazji dnia Wszystkich Świętych producenci programu "Rolnik szuka żony" przypomnieli o Krzysztofie. Pod udostępnionym zdjęciem widzowie "Rolnika" wspominali mężczyznę i jego udział w programie. Było także bardzo wiele pytań o Bogusię. Nie da się ukryć, że fani programu są przejęci jej sytuacją po śmierci męża.

Tak się fajnie dobrali. Szkoda pana Krzyśka, okropna choroba go zabrała.

Przykre, że nie dał rady z chorobą, która jest strasznie podstępna i nie wiadomo kiedy zaatakuje. A ja miałam nadzieję, że z Bogusią będą szczęśliwi. Taki szczery człowiek. Z sercem na dłoni. Dla którego miłość była najważniejsza.

To był wartościowy człowiek - czytamy w komentarzach.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. TUTAJ znajdziesz również przydatne numery telefonów, pod którymi dyżurują specjaliści, gotowi pomóc w kryzysowej sytuacji.

