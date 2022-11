Finał szóstej edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami i emocje rosną z odcinka na odcinek. Mieszkańcy hotelu przed chwilą cieszyli się z powrotu Hani i Adama, ale radość nie trwała długo. Uczestnicy musieli zadecydować, którą z tych dwóch osób odesłać do domu i wytypowali Adama. Ta decyzja nie spodobała się fanom programu, którzy uważają, że to Hania powinna opuścić hotel.

"Hotel Paradise". Stolica Portugalii? "Peru". Adam i Hania polegli na teście

"Hotel Paradise". Adam dopiero wrócił i znów odpadł. Widzowie nie kryją zażenowania

Hania i Adam wrócili do "Hotelu Paradise", żeby porządnie namieszać w życiu mieszkańców. Hania postanowiła zbliżyć się do Mikołaja, co od razu odbiło się na Monice. Przywrócona uczestniczka szlachetnie wyznała, że nie zamierza odbijać koleżance Mikołaja, ale nie wyklucza, że po programie może stworzyć z nim coś więcej.

Hania i Adam wzięli też udział w teście wiedzy zorganizowanym przez Klaudię el Dursi i polegli na całej linii. Nie potrafili odpowiedzieć prawidłowo na żadne z pytań, a jako stolicę Portugalii wymieniali Peru i Kambodżę. Zadanie głównie i tak wykonywał Adam, bo Hania przez całą konkurencję praktycznie się nie odezwała.

W dalszej części programu mieszkańcy "Hotelu Paradise" wzięli udział w anonimowym głosowaniu, którego efektem było opuszczenie hotelu przez Adama. W trakcie głosowania Hania ze łzami w oczach prosiła o szansę pozostania w hotelu. Wygląda na to, że przekonała pozostałych uczestników, którzy głos oddali na Adama.

Cieszę się, że was widzę tutaj i tęskniłam za wami. Myślę, że zasłużyłam na tę szansę, bo jesteśmy wielką rodziną. Uwielbiam ten czas z wami i chciałabym tu być jak najdłużej - wyznała.

Co o takim obrocie spraw sądzą widzowie "Hotelu Paradise"? Decyzja uczestników nie zyskała ich aprobaty i według nich do właśnie Hania powinna opuścić hotel.

'Hotel Paradise'. Adam dopiero wrócił i znów odpadł. Widzowie nie kryją zażenowania, że pozostawiono Hanię fot. screen player.pl

Fani programu zwrócili też uwagę na niedokładne zrozumienie zasad głosowania. Według nich Klaudia El Dursi źle wytłumaczyła uczestnikom, na czym polega głosowanie, i równie dobrze mogliby w programie zostawić również Adama. O tym wspomniał także sam Adam, kiedy pakował walizkę przed opuszczeniem hotelu. Wygląda na to, że mieszkańcy się nie spisali i nie uratowali kolegi.

Totalna żenada, mogli zostać oboje. Oczywiście ich inteligencja jest dość skromna, więc nie domyślili się wcześniej, że mogą tak zagłosować, żeby nikogo nie wywalać.

Dobrze, że została, bo się coś chociaż dzieje. Tylko oni chyba nie zrozumieli, że mogli uratować i Adama i Hankę.

To było tajne głosowanie, żeby produkcja mogła zrobić, co będzie chciała. Hania jest drama queen, więc przyciąga więcej widzów. Oglądalność się zgadza i tyle.

El Dursi słabo wyjaśniła zasady głosowania - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy Hania powinna opuścić "Hotel Paradise"?

