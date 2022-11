Format "Chłopaki do wzięcia" jest jednym z najchętniej oglądanych programów stacji Polsat. Już od dekady przyciąga przed telewizory rzeszę fanów. Przed laty jednym z głównych bohaterów programu był Mariusz Dominiak, występujący pod pseudonimem Mario. Uczestnik dołączył do ekipy dokumentu telewizyjnego w 2014 roku. Przez kilka sezonów był ulubieńcem widzów. Po jakimś czasie zniknął z obsady, ale internauci nadal mogą śledzić jego losy w mediach społecznościowych. Co u niego słychać?

"Chłopaki do wzięcia". Spore zmiany u Super Mario. Rozkręca nowy biznes

Mariusz Dominiak z "Chłopaków do wzięcia" pochodzi z okolic Siedlec. Od momentu pojawienia się w programie zyskał ogromną sympatię widzów. W jednym z pierwszych odcinków wyjawił, że jest samotnym ojcem, a za sobą ma wiele trudnych momentów. Mimo przeciwności losu dzielnie szedł przez życie i nie poddawał się. Jego smutna historia poruszyła widzów na tyle, że niektórzy zaczęli nazywać uczestnika mianem Super Mario. Nowa ksywa jeszcze lepiej miała odzwierciedlać jego ogromną siłę i chęć walki z trudnościami. W programie zdobył popularność, ale po odejściu z show Polsatu zniknął z show-biznesu.

Niedawno na Facebooku znowu nawiązał kontakt z fanami. Pokazał jak teraz wygląda i czym obecnie się zajmuje. Okazuje się, że były uczestnik postanowił założyć farmę. Nigdy nie ukrywał, że jego wielką pasją jest hodowla gołębi pocztowych, ale jak się okazało, zajmuje się także innymi zwierzętami. Mariusz utworzył profil na Facebooku, gdzie pochwalił się aktualną fotografią z pełną zagrodą w tle. Mężczyzna we wpisie pod zdjęciem zaprosił obserwatorów do odwiedzin w swoim nowym miejscu pracy.

Wspomnienie z wakacji (kto by chciał takie zdjęcie to zapraszam w przyszłym sezonie) - ogłosił Mariusz na Facebooku "Farmy u Maria".

Wygląda na to, że Super Mario postawił na rozwój gospodarstwa rolnego, dzięki któremu udało mu się otworzyć nową działalność. Fani w komentarzach od razu zgłosili się na ochotników do wizytacji nowopowstałej farmy w sezonie letnim, więc Mariusz nie powinien narzekać na brak gości.