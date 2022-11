"Rolnik szuka żony". Asia w pierwszym poście po narodzinach córki. "Nasze życie się zmieniło"

Asia i Kamil poznali się w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". To kolejna para, której udało się odnaleźć miłość w show i założyć rodzinę. W finale sezonu uczestnik zaskoczył widzów i oświadczył się swojej wybrance na oczach kamer. Zakochani planują ślub, a niedawno zostali rodzicami córki Antosi. Na ich profilach na Instagramie pojawiło się pierwsze zdjęcie po narodzinach dziecka. Napisali, że ich życie bezpowrotnie się zmieniło, a także ujawnili, ile ich córka mierzyła i ważyła, gdy przyszła na świat.

REKLAMA

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Te związki zakończyły się rozwodem

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Kamila szczerze o nałogu

"Rolnik szuka żony". Asia i Kamil w poruszającym wyznaniu po narodzinach dziecka

Kilka dni temu na oficjalnym profilu programu "Rolnik szuka żony" pojawiła się informacja, że Asia i Kamil zostali rodzicami, a córka pary ma na imię Antosia. Teraz szczęśliwi rodzice opublikowali pierwszy post po narodzinach dziewczynki.

3.10.2022 roku - w nocy tego dnia nasze życie zmieniło się o 180 stopni, oczywiście na lepsze. Tej nocy przyrzekliśmy sobie, że uczynimy życie naszej perełki najszczęśliwszym, jakie mogła sobie wymarzyć. Tosia - 2980 g szczęścia i 53 cm słodkości - napisali na Instagramie.

W komentarzach fani ślą parze gratulacje:

Gratulacje. Niech się zdrowo chowa. A wam jak najwięcej przespanych nocy.

Gratulacje i dużo zdrówka dla malutkiej Tosiulki. Antoniny to fajne dziewczyny, sama mam jedną w domu.

Gratulacje. Wszystkiego co najlepsze dla kruszynki oraz rodziców.

"Rolnik". Michał kontaktuje się z innymi kobietami. Sylwia zdradziła tajemnicę

Asia ogłosiła we wrześniu, że będzie mamą, bo ktoś z jej otoczenia sprzedał informację do mediów. Poprosiła, żeby na razie jej nie gratulować i zaapelowała o spokój. Przez długi czas ukrywała, że spodziewa się dziecka, zwłaszcza, że była to ciąża wysokiego ryzyka i chciała uniknąć stresu.