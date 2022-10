Krzysztof Dzierżanowski zwany Bandziorkiem jest jednym z najbardziej lubianych bohaterów programu "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna występuje w dokumencie telewizyjnym praktycznie od pierwszego odcinka, czyli od 2012 roku. Widzowie przez lata obserwowali, jak bezskutecznie próbował znaleźć miłość. Szczęście dopisało mu dopiero wtedy, kiedy w jego życiu pojawiła się Danusia. Ostatnio w sieci pojawiły się plotki, jakoby para była już po ślubie. Wybranka Krzysztofa postanowiła wyjaśnić, jak jest w rzeczywistości.

"Chłopaki do wzięcia". Danusia wyjaśnia, czy wzięła ślub z Bandziorkiem

Początki związku Krzysztofa i Danusi nie były łatwe. Para poznała się na Mazurach, kiedy Bandziorek wyszedł z więzienia. Kobieta miała za sobą trudne przeżycia z mężem, który także igrał z prawem. Mimo że między nią a Bandziorkiem niemalże od razu zaiskrzyło, to nie potrafiła zaakceptować skłonności Krzysztofa do alkoholu. Mężczyzna postanowił się zmienić i całkowicie skończyć z nałogiem, by przypodobać się wybrance. W jednym z ostatnich odcinków "Chłopaków do wzięcia", spostrzegawczy widzowie zauważyli, że para miała obrączki, co miałoby świadczyć o tym, że się pobrali. We fragmencie 307. odcinka programu Danusia postanowiła wyznać prawdę na temat jej domniemanego ślubu z ukochanym.

Ślub? Jak będziemy chcieli, to się ożenimy. Na razie nam tego nie trzeba. Dobrze nam tak, jak jest. Ludzie chcą, namawiają, a my jak będziemy chcieli, to sobie zrobimy, a jeżeli nie to nie. (...) Ja cię zaobrączkowałam dla picu, no i tyle. Niech sobie myślą - wyznała Danusia w rozmowie z Krzysztofem.

Tym samym kobieta ucięła wszelkie spekulacje widzów programu na temat tego, że Bandziorek w końcu się ożenił. Okazuje się, że obrączki na dłoniach bohaterów to tylko ich "widzi mi się" i tak naprawdę tylko się zgrywają. Być może noszona biżuteria ma dla nich osobiste znaczenie, ale w świetle prawa nadal nie są małżeństwem.