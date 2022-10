Karolina Gilon jakiś czas temu zakończyła nagrania do szóstego sezonu "Love Island". Podczas trwania najnowszej edycji randkowego show poznała Pawła Michalskiego, który nie odnalazł drugiej połówki na wyspie. Niedawno pojawiły się spekulacje, że prowadząca i były uczestnik mają się ku sobie. Charyzmatyczna prezenterka telewizyjna pojawiła się w jego towarzystwie na widowni "Tańca z Gwiazdami", a teraz internauci dopatrzyli się kolejnych dowodów na to, że coś jest na rzeczy.

"Love Island". Karolina i Paweł spotykają się? Wrzucili do sieci zdjęcia, które potwierdzają, że spędzają czas w tym samym miejscu

Karolina Gilon i Paweł Michalski są aktywni na Instagramie. Często publikują zdjęcia i filmiki, informujące na bieżąco o tym, co u nich. Ostatnio pochwalili się na InstaStories nagraniem, które zdradziło, że oboje spędzają czas na łonie natury. Pikanterii dodawał fakt, że kadry zamieszczone przez Karolinę i Pawła były identyczne. Fani od razu połączyli fakty i jednogłośnie stwierdzili, że to nie może być przypadek. Sami zainteresowani nie podzielili się jednak informacją, że to nie był wypad w pojedynkę. Internauci wysnuli podejrzenia, że skoro domniemani zakochani pojawili się razem publicznie w tanecznym show, a później oboje spędzali czas z daleka od zgiełku miasta dokładnie w tym samym miejscu, to zapewne są parą. Obserwatorzy Karoliny i Pawła nie ukrywali, że kibicują temu związkowi. Kiedy po odejściu Pawła z programu Karolina opublikowała z nim zdjęcie na Instagramie, w komentarzach zawrzało.

Pasujecie do siebie. Karolcia, ty to jesteś super. Paweł - najlepszy człowiek wszystkich edycji.

Pięknie razem wyglądacie. To facet dla ciebie - czytamy na Instagramie.

Po publikacji InstaStories z tajemniczego wypadu Karoliny i Pawła, jedna z internautek nie dowierzała, że prowadzącą "Love Island" i byłego islandera szóstej edycji show może łączyć szczególne uczucie. Na grupie fanów programu na Facebooku zwróciła uwagę na to, że między opublikowanymi postami pojawiła się niewielka różnica czasowa.

Godzina różnicy, może już go tam nie było, kiedy ona była.

Kolejni użytkownicy Facebooka natychmiast odpowiedzieli internautce. Obserwatorzy zwrócili uwagę na wszystkie opublikowane relacje tego dnia, które miały świadczyć o tym, że Karolina i Paweł spędzali czas wspólnie.

Jakbyście zobaczyli całe relacje, to zobaczylibyście, że byli tam razem, to nie było miejsce, gdzie było się na spacerze.

Oni tam byli razem, zobacz inne relacje - wskazywali na Facebooku.

Michalski zaimponował Gilon już podczas trwania programu, kiedy to zdecydował się na opuszczenie wyspy "Love Island" po odrzuceniu przez Paulę. Jego dotychczasowa partnerka zraniła jego uczucia, wracając z Casa Amor z Patrykiem. Mężczyzna nie robiąc afer, zrezygnował z dalszego udziału w show. Swoją postawą wzbudził ogromną sympatię nie tylko prowadzącej, ale i widzów. Karolina i Paweł oficjalnie nie skomentowali doniesień na temat ich domniemanego związku, ale fani są prawie pewni, że między nimi zaiskrzyło.