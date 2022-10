Właśnie trwa 13. edycja "The Voice of Poland". Widzowie, którzy śledzą odcinki na żywo, na bieżąco komentują występy i eliminacje w mediach społecznościowych. Ostatnia emisja popularnego show TVP2 wzbudziła ogromne emocje i sprzeciw fanów programu. Nikt nie spodziewał się, że to właśnie te osoby pożegnają się z muzycznym show.

"The Voice of Poland". Widzowie oburzeni eliminacjami. Z programu odpali faworyci

W komentarzach na Facebooku widzowie "The Voice of Poland" na bieżąco relacjonują wrażenie z poszczególnych etapów programu. Tym razem sekcja komentarzy została rozgrzana do czerwoności. Wszystko za sprawą, zdaniem widzów, "niesłusznych" decyzji trenerów.

"The Voice of Poland". Eliminacje w drużynie Justyny Steczkowskiej

Z drużyny Justyny Steczkowskiej odpadła Sandra Reizer, która była jedną z faworytek w programie. Według fanów, jej występ był lepszy od wykonu Eweliny. Ci zapewnili, że jeśli dziewczyna zdecyduje się wydać album, to z pewnością kupią tę płytę.

Jeden z najbardziej nietuzinkowych i rozpoznawalnych głosów tej edycji. Justyna wybrała swojego klona i tyle w temacie. Szkoda!

Odpadła najlepsza i najciekawsza wokalistka z teamu Justyny.

Wybrałabym Sandrę zamiast Eweliny. Jest bardziej magiczna w śpiewaniu - czytamy w komentarzach.

"The Voice of Poland". Eliminacje w drużynie Marka Piekarczyka

Marek Piekarczyk wyeliminował z drużyny Nobesuthu Lisę Khumalo. Decyzja spotkała się z ogromnym niezrozumieniem fanów. Według nich z programu powinna odpaść Julia.

Ja się obawiam, że w drużynie Marka będzie powtórka z poprzedniej edycji, czyli w tym wypadku przepychanie Julii. Panu Markowi już chyba powinni podziękować za udział w programie. Zbyt często podejmuje dziwne i niezrozumiałe decyzje.

Lepsza niż Julia zdecydowanie. Piękny melodyczny głos, niestety wygrał operowy i ciężki.

Piękny soulowy głos. Piekarczyk dziś dał "popis" - czytamy w komentarzach.

"The Voice of Poland". Eliminacje w drużynie Lanberry

Z drużyną Lanberry pożegnała się Daria Waleriańczyk. Widzowie twierdzą, że wszyscy z drużyny wokalistki zaprezentowali się świetnie i wybór był naprawdę trudny.

Lanberry miała tak mocne występy, że ciężko było kogoś w ogóle porównywać. Mega. Repertuar dobrany idealnie pod swoich podopiecznych. Zaprezentowali się genialnie.

Na tym etapie niestety nie ma już słabych głosów i w zasadzie każdy może odpaść. Daria dała czadu! Kapitalna dziewczyna.

Daria , byłaś dziś świetna ! W drużynie Lanberry wszystkie występy to złoto - czytamy w komentarzach.

"The Voice of Poland". Eliminacje w drużynie Barona i Tomsona

Jak zadecydowali Tomson i Baron? Z drużyny wyeliminowali Martina Rybczyńskiego. Ten wybór także wywołał spore kontrowersje.

Masakra! Jak dla mnie tą piosenką i całą jego osobą zasłużył na przejście dalej.

Niezrozumiała decyzja.

Widać w tej edycji, że chłopaki nie podejmują swoich decyzji. 13 lat oglądania i w życiu nie mieli tak słabego zespołu - czytamy w komentarzach.

Komu kibicujecie w programie "The Voice of Poland"?

