Sylwia Bomba realizuje właśnie jedno z największych marzeń i przygotowuje się do urządzania nowego domu dla siebie i córki. Jak się okazuje, nie jest to takie proste, bo w trakcie remontu wnętrz pojawiają się różne nieoczekiwane przeszkody. Gwiazda "Gogglebox" zdradziła ostatnio, że czuje się przytłoczona budową i nie zdawała sobie sprawy, że będzie to takie trudne. Rozżalona płakała na Instagramie. Wygląda na to, że negatywne emocje zostały opanowane i wróciła ekscytacja. Wnętrze jest na razie w surowym stanie, ale układ pomieszczeń robi imponujące wrażenie. Bomba ma już dokładnie przemyślane, jak będą wyglądały pokoje, a o planach opowiedziała fanom na InstaStories. Kobieta przygotowuje prawdziwe królestwo dla córki. Mała Antosia będzie miała dużą sypialnię, własną garderobę i łazienkę, o której marzy każda kobieta. Jednego detalu z tego pomieszczenia zazdrości jej nawet sławna mama.

Zobacz wideo Sylwia Bomba pokazała nowy dom. Spójrzcie na łazienkę córki. Wow!

"Gogglebox". Sylwia Bomba pokazała nowy dom. Okna w łazience to marzenie

Sylwia Bomba z "Gogglebox" podzieliła się z fanami ujęciami z nowego domu, który jest właśnie na etapie wykańczania. Gwiazda stacji TTV jest bardzo zaangażowana w budowę i ma dokładnie przemyślane, jak zagospodaruje każdy fragment przestrzeni. W ostatniej relacji na InstaStories pokazała rozkład pomieszczeń na piętrze i opowiedziała, jak będą finalnie wyglądać. Całość zapowiada się naprawdę dobrze.

Słuchajcie, pokażę wam teraz układ od góry. Tutaj jest moja sypialnia, tu będzie wielka tapicerowana ściana z łóżkiem. Tu moja podręczna szafka, a tutaj będzie moja garderoba. Takie sobie "przejścionko" wybiłam. A tutaj będzie toaletka do malowania. To jest właśnie moja część domu - poinformowała podekscytowana.

W garderobie celebrytki znajdują się wielkie okna, za którymi widać drzewa. Sylwia pokazała fragment ściany, który został wyburzony, aby połączyć część sypialnianą z przestronną garderobą.

'Gogglebox'. Sylwia Bomba pokazała nowy dom fot. Instagram.com/sylwiabomba

Sylwia Bomba pokazała też fragment piętra, który zostanie zaaranżowany dla jej córki, Antosi. Ogromne okna w łazience dziewczynki robią wrażenie, pozazdrościła ich nawet sama Bomba.

A to jest Antosiowa część domu. To jest Antosi sypialnia, tutaj będzie stało biureczko, tu jest Antosi garderoba. A teraz patrzcie, jakie Antosia ma okno w łazience... zazdroszczę jej, naprawdę - wyznała.

'Gogglebox'. Sylwia Bomba pokazała łaziekę córki fot. instagram.com/sylwiabomba

W jakim stylu Sylwia Bomba urządzi wnętrze nowego domu? Z pewnością będziemy dla was relacjonować postępy. Rozkład przestrzeni daje naprawdę duże możliwości. Mama i córka będą miały prawdziwe królestwo.

