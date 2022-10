Finał "Hotelu Paradise" coraz bliżej, a atmosfera w panamskiej rezydencji stopniowo gęstnieje. Po kuriozalnej randce, w której uczestniczyli Mikołaj, Monika, Klaudia, Natalia i Ola, panowie poczuli gorący oddech konkurencji na plecach. Grzegorz, Grześ i Dave zarzucili Mikołajowi nawiązywanie flirtu z niemal każdą uczestniczką. Tymczasem rozchwytywany mieszkaniec rajskiego hotelu tłumaczy, że jedynie rozmawia z dziewczynami.

"Hotel Paradise". Z ust Davida padły oskarżenia o rasizm

Do eskalacji konfliktu na linii Dave-Mikołaj doszło wieczorem. Mołdawianin i Andżelika oddali się namiętnym pocałunkom, a na ich czułości zareagował partner Moniki. Mikołaj nazwał parę "świntuchami", Dave odebrał to w nieco opaczny sposób, oskarżył nawet uczestnika o rasizm.

To jest rasizm! Ja cię zapytałem, czy było "gościu", czy było "obcy", bo ja zaraz sp****lam stąd, jak tu są takie rzeczy. (...) Czasami czuję, że ktoś może patrzeć na mnie pod takim względem, że "co on k***a tutaj robi, on nie jest stąd" i może mi się tak usłyszało, ale ja słyszałem coś pod swoim adresem. Jak ty mówisz, że tego nie było, to temat zamknięty - tłumaczył Dave.

"Hotel Paradise". Widzowie reagują na ostatni odcinek

Kolejny etap konfliktu śledziliśmy podczas Pandory. Dave po raz kolejny zarzucił Mikołajowi, że ten flirtuje z jego partnerką. Tym razem nawet Andżelika zaprzeczyła, by doszło do tego typu sytuacji. Jasno wyjaśniła, że z uczestnikiem łączy ją jedynie przyjaźń. To nie przekonało aspirującego pisarza. Jego zachowanie skomentowali widzowie, którzy nie kryli oburzenia.

Co za agresywny człowiek, nie wiem czy ma aż takie kompleksy czy niskie poczucie własnej wartości… Z daleka od takich toksyków!

Dave jest strasznym despotą i myśli, że jego kobieta musi być jego własnością. Jest chorobliwie zazdrosny i powinien to leczyć, bo żadna laska na dłuższą metę tego nie wytrzyma.

Smutny ten David, wszędzie widzi spisek. Niska samoocena. Tak naprawdę biedny człowiek i zarazem nieprzyjemny.

Oglądaliście ostatni odcinek "Hotelu Paradise"? Jak oceniacie zachowanie Davida i Mikołaja?