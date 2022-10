"Milionerzy" to jeden z najbardziej lubianych teleturniejów. Emitowany na stacji TVN od lat, wieczorami zgromadza rzeszę widzów przed telewizorami. Prowadzący program Hubert Urbański jest gotowy wręczyć kolejny czek na milion złotych, ale czy tym razem uczestnik dał radę? W 588. odcinku "Milionerów" nie brakowała pytań bez trudnych odpowiedzi. Na początku grę kontynuował Pan Jan chirurg-ortopeda z Warszawy. Mężczyzna w poprzednim odcinku wykonał mnóstwo trafnych strzałów, jak mu poszło teraz?

"Milionerzy". Uczestnik szedł jak burza. Żadne pytanie nie stanowiło trudności

"Milionerzy". Który zespół pożyczał organy od Ryszarda Poznakowskiego z Czerwono-Czarnych:

A. The Kinks

B. The Doors

C. The Animals

D. The Rolling Stones

To pytanie za pół miliona złotych, ale pan Jan nie był do końca pewny odpowiedzi. Po długim zastanowieniu zdecydował się zaznaczyć A. Niestety poprawną odpowiedzią okazało się D. Uczestnik opuścił program z gwarantowaną sumą 40 tysięcy złotych. Do gry przystąpił kolejny zawodnik - pan Kacper z Łodzi. Z zawodu architekt pracujący w branży filmowej.

"Milionerzy". Kogo legenda łączy z pewną ośmioboczną budowlą w Kruszwicy?:

A. Księcia Popiela

B. Księżniczkę Wandę

C. Lecha, Czecha i Rusa

D. Waligórę i Wyrwidęba

Niestety uczestnik na samym początku był zmuszony wykorzystać koło ratunkowe i poprosił o pomoc publiczność. Zdecydowana większość zaznaczyła A. Uczestnik zasugerował się tym i grał dalej o gwarantowaną sumę tysiąca złotych.

"Milionerzy". Urządzenie, które pomogło przeżyć wielu osobom dotkniętym polio to:

A. aluminiowa nerka

B. żarliwe serce

C. stalowa wątroba

D. żelazne płuco

Mężczyzna bez wahania wybrał D, które okazało się prawidłową odpowiedzią.

"Milionerzy". Marnego artystę frazeologia łączy:

A. ze spalonym teatrem

B. z zalaną operą

C. ze splądrowanym kinem

D. ze zburzoną filharmonią

Uczestnik nieco się wahał, ale ostatecznie zaznaczył A, które było poprawną odpowiedzią.

"Milionerzy". Które wyrazy są w celowniku liczby pojedynczej i są napisane poprawnie:

A. dzisiejszemu dniu

B. wczorajszemu dniowi

C. minionemu roku

D. nadchodzącemu przechodniu

Pan Kacper bez dłuższego zastanowienia zaznaczył odpowiedź A. Niestety niepoprawnie. Prawidłową odpowiedzią okazało się B. Mężczyzna wzbogacił się jedynie o gwarantowany tysiąc złotych. Po złej odpowiedzi uczestnik wyznał, że jego mama nauczycielka nie będzie zadowolona z tej wpadki, czym doprowadził Huberta Urbańskiego do łez. Na końcu do gry przystąpił prawnik, pan Mateusz z Wrocławia. Mężczyzna trafnie odpowiedział na dwa pierwsze pytania i w kolejnym odcinku będzie walczył o milion złotych.

W 575. odcinku "Milionerów" grę dalej kontynuowała pani Anita. Uczestniczka, mimo mało udanego początku, szła jak burza i finalnie wygrała całkiem sporą sumę.

W 580. odcinku "Milionerów" o milion walczył pan Rafał. Mężczyznę pokonało pytanie o biustonosz. Uczestnik nie zdecydował się zaryzykować i opuścił program bogatszy o 250 tysięcy złotych.

