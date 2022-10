Im bliżej wielkiego finału szóstej edycji "Hotelu Paradise", tym atmosfera jest jeszcze bardziej gorąca. Uczestnicy tworzą określone strategie i robią wszystko, żeby przetrwać w programie do samego końca. Mężczyźni mieszkający w panamskiej willi szybko zauważyli, że nie można lekceważyć nowego uczestnika, Grześka Kasprzyka. 27-latkowi szczególnie w oko wpadła Monika, która aktualnie pozostaje w parze z Mikołajem. Mieszkaniec rajskiej wyspy, który niedawno dołączył do ekipy, spróbuje nakłonić kobietę do rezygnacji z dotychczasowej relacji. Czy Monika zdecyduje się zostawić za sobą związek, który budowała od dłuższego czasu?

"Hotel Paradise". Grzesiek odbędzie rozmowę z Moniką. Będzie próbował namówić ją na zmianę partnera

Grzesiek na swoim pierwszym rajskim rozdaniu wybrał Klaudię, ale jak sam przyznał lubi namieszać i już szykuje się na podbój serca innej uczestniczki. Padło na Monikę, która od razu zwróciła jego uwagę. W nadchodzącym odcinku programu dojdzie między nimi do rozmowy. Kasprzyk postanowi namówić piękną blondynkę, żeby odpuściła sobie Mikołaja. Będzie starał się przekonać kobietę, że jego rywal szybko znalazłby pocieszenie w ramionach innej kobiety, gdyby Monika go zostawiła. Nie odmówi sobie szansy nakłonienia jej, aby podczas kolejnego przeparowania dokonała zmiany partnera.

Przekonaj mnie, dlaczego mam wybrać ciebie, a nie Mikołaja - zaproponuje Monika.

Miki, by znalazł szybciutko pocieszenie u Klaudii.

Przestań, on był z Klaudią w parze - będzie kontynuować kobieta.

No, z kim on nie był w parze. Słuchaj, on sobie na pewno poradzi. Cztery za nim staną. (...) Stań za mną - spróbuje przekonywać Grzesiek.

Rozmowę uczestników zobaczysz pod tym materiałem wideo.

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Grzesiek namawia Monikę, by dała mu szansę

Monika stanie przed dylematem, którego z mężczyzn wybrać. Jedno jest pewne, Mikołaj musi mieć oczy dookoła głowy i jeszcze mocniej starać się o względy wybranki. Grzesiek tak łatwo nie odpuści. Do emisji finału programu jeszcze wszystko może się wydarzyć. Premierowy odcinek szóstego sezonu "Hotelu Paradise" już 27 października o godzinie 20:35 na antenie TVN 7.