W kolejnych odcinkach programu randkowego "Doda. 12 kroków do miłości" emocje nie zwalniają tempa. Ostatnio celebrytka musiała wybrać trzech mężczyzn, z którymi pójdzie na drugą randkę. Do grona szczęśliwych wybrańców dołączył Daniel, który spędził z Dodą cały dzień. Para wybrała się wspólnie na koncert, później wzięli udział w paradzie równości. Jednak podczas rozmów z psychologiem Doda wyjawiła, że mężczyzna nie spełnia jej wymagań. Surowo podkreśliła, że nie ma między nimi żadnej chemii. W rozmowie z Plejadą Daniel zdradził, jakie on miał odczucia w stosunku do wokalistki. Dosadnie odpowiedział także na zarzuty dotyczące braku wsparcia.

"Doda. 12 kroków do miłości". Daniel odpiera zarzuty Dody

W najnowszej rozmowie Daniel wyjawił, że wzięcie udziału w koncercie Dody nie wywołało u niego stresu. Nie zabrakło pytania o przykre zarzuty braku wsparcia. Mężczyzna postanowił dosadnie skomentować całą sytuację. Opowiedział, jak z jego strony wyglądało to wydarzenie. Daniel bez zawahania stwierdził, że każdy oczekuje innego rodzaju wsparcia.

Trudno mi się do tego odnieść. Dość dużo rozmawialiśmy, ale też długo trwało oczekiwanie. Wcześniej pytałem o to, jak się czuje, czy się stresuje, życzyłem powodzenia przed wyjściem. Każdy może mieć inne oczekiwania, potrzeby i to zrozumiałe. Mogła się tak czuć. Dorota więcej zagadywała, ale tak samo było na pierwszej randce, ja w dalszym ciągu byłem trochę zestresowany - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Mężczyzna został zapytany, czy między nim a piosenkarką pojawiła się już jakaś więź. Nie szczędził wówczas Dodzie miłych słów.

Miałem poczucie, że zaczynamy się poznawać, bo na tej pierwszej randce totalnie byłem pozamykany przez tę sytuację i kamery. Teraz też byłem, ale myślę, że z każdym kolejnym takim doświadczeniem to napięcie byłoby u mnie coraz mniejsze. Co mogę więcej powiedzieć, to było drugie spotkanie, potrzebuję czasu, by kogoś poznać, więc nie jestem w stanie określić, że tu towarzyszyły nam inne emocje niż na pierwszej randce. Wspaniała kobieta, podziwiam zaangażowanie i entuzjazm we wszystkim, co robi, była bardzo miła - zdradził Daniel w rozmowie z Plejadą.

