Anna Bardowska zyskała popularność dzięki udziałowi w drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Urodziwa przedszkolanka napisała list do rolnika Grzegorza i niemal od razu zdobyła jego serce. Po zakończeniu zdjęć do randkowego show para się pobrała. Obecnie Bardowscy wspólnie wychowują dwoje dzieci i aktywnie prowadzą media społecznościowe, dzięki czemu możemy być na bieżąco z tym, co u nich słychać. W ostatnim czasie pojawiły się pogłoski, że rolniczka jest w ciąży. Gwiazda "Rolnika" odniosła się do plotek.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska odniosła się do plotek o ciąży

W ostatnim czasie Anna pochwaliła się zakupem sukienki w czarno-białe, poprzeczne paski. Obserwatorzy w mig zaczęli spekulować i zasypywać ją pytaniami o trzecią ciążę. Anna Bardowska szybko zamieściła odpowiedź, którą rozwiała wszelkie wątpliwości fanów.

Ja nie wiem, skąd te pomysły, że ja jestem w ciąży, przecież ta sukienka nie pogrubia - odpowiedziała Anna Bardowska.

Anna Bardowska z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" w ostatnim czasie bardzo rzadko pojawiała się w mediach społecznościowych. Z tego powodu zaniepokojeni fani dopytywali o powody jej nieobecności. Jak się okazało, miała nieco podupaść na zdrowiu i skupić z tego powodu na potrzebach własnego organizmu.

Anna Bardowska wzięła ślub z Grzegorzem w kwietniu 2016 roku, a pod koniec roku urodziła syna Jasia. Dziś para ma dwójkę dzieci i pracuje nad wykończeniem domu. Remont już powoli dobiega końca, a w ostatnim czasie mieliśmy okazje podejrzeć, jak prezentuje się sypialnia. Trzeba przyznać, że wystrój robi wrażenie.