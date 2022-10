"Ślub od pierwszego wejrzenia" dla wszystkich fanów miłosnego eksperymentu dostępny jest z tygodniowym wyprzedzeniem na platformie Player. To prawdziwa gratka dla widzów, bo mogą podejrzeć, jak radzą sobie ich ulubione pary. Co słychać w małżeństwie Marty Podbioł i Macieja? Niestety, nie mamy dobrych wiadomości. Jak na razie wygląda na to, że ten związek zmierza prosto do rozwodu. Para spędziła kilka dni razem, które tylko utwierdziły ich w przekonaniu, że do siebie nie pasują. Co wydarzyło się w ostatnim odcinku? Sprawdźcie.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kilka ostatnich dni spędził w domu Marty. Dobrana mu w programie żona jest samotną matką kilkuletniego Rysia. Chłopiec mimowolnie także wziął udział w eksperymencie i w trakcie pobytu Macieja w ich domu, mieli okazję się zaprzyjaźnić.

Nie dało się nie zauważyć, że uczestniczka programu była bardziej zaangażowana opieką nad dzieckiem niż nowym partnerem. Pod koniec pobytu mężczyzny wyszło na jaw, że Marta nie usunęła z telefonu aplikacji randkowych i wszystko skończyło się awanturą w obecności ekspertki. Po kłótni nastały ciche dni, które skończyły się odjazdem Macieja.

Po wyjeździe męża Marta wybrała się na rodziny obiad i miała okazję skonfrontować wrażenia z eksperymentu w przyjaznym jej środowisku. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznała, że czuje się upokorzona zachowaniem dobranego jej przez ekspertów męża.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Maciej opuścił dom Marty. Rozstanie zimne jak lód. Ona? Przestała się odzywać [SPOILER] fot. player.pl

Dowiedziałam się, że brzydka jestem. No on to powiedział bardzo ładnie, że "nie jestem w jego typie". Szkoda, że nie schudłam do tego ślubu, to może bym miała jeszcze jakieś szanse. Nie tylko wygląd mu przeszkadza. Największy problem, że jestem mało komunikatywna, mało spontaniczna (...). On jechał po mnie przez trzy dni, a ja mam być spontaniczna i z nim żartować - zrelacjonowała poirytowana.

Rodzina Marty była bardzo zaskoczona, tym co wydarzyło się przez ostatnie dni i w jaki sposób Maciej odnosił się do żony. Bliscy uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo liczyli na powodzenie eksperymentu. Przyjaciółka Marty wyznała, że nie widzi żadnych szans na powodzenie tej relacji.

Ja naprawdę miałam spore nadzieje i sądziłam, że ten eksperyment się uda. Wydaje mi się, że to niestety zmierza w złym kierunku - stwierdziła przyjaciółka.

Mimo wszystko bliscy poradzili Marcie, aby spróbowała dać Maciejowi szansę. Zasugerowali, aby pomimo niechęci zdecydowała się na wyjazd do Szczecina, aby przez kilka dni mieć okazję poznać męża w jego otoczeniu.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Maciej opuścił dom Marty. Rozstanie zimne jak lód. Ona? Przestała się odzywać [SPOILER] fot. screen player.pl

Maciej specjalnie dla Marty pozmieniał plany i próbował skontaktować się z żoną, aby ustalić termin jej wizyty. Niestety, mężczyzna został całkowicie zignorowany. Marta nie tylko nie odbierała telefonu, ale nie reagowała też na wiadomości.

Tak naprawdę Marta zniknęła, jeśli chodzi o kontakt. Zero kontaktu, chociażby nawet odpowiedzi, odczytywania ode mnie wiadomości. Kontakt znikł całkowicie. W końcu otrzymałem wiadomość zwrotną, że Marta musi odpocząć psychicznie i daje sobie luz - wyznał Maciej.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Maciej opuścił dom Marty. Rozstanie zimne jak lód. Ona? Przestała się odzywać [SPOILER] fot. screen player.pl

Co na to widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Z pewnością są bardzo zaangażowani w życie bohaterów eksperymentu i dzielą się na bieżąco wrażeniami z każdego odcinka. W komentarzach na Facebooku pojawiają się mieszane opinie. Fani programu zauważają winę zarówno po stronie Marty, jak i Macieja.

Nie odbieranie telefonu jest słabe! Moim zdaniem powinna jechać do Szczecina i faktycznie poznać Maćka ''na jego terytorium'', porozmawiać z nim tak, jak rozmawiała ze swoją rodziną. (...) Wiem, że większość osób nie daje tej parze szans, ale myślę, że warto próbować do samego końca.

Szkoda mi Marty, bardzo "urosła" w moich oczach. To mądra, wartościowa dziewczyna z sercem na dłoni, a dali jest discopolowca bez kultury.

Marta nie powinna się z tym pajacem już w ogóle widywać i mam nadzieje, że skończy ten eksperyment - czytamy w komentarzach na Facebooku

Jak sądzicie, czy Marta i Maciej mają jeszcze szansę na naprawienie popełnionych błędów?

