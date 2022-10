Anita i Adrian to druga para (po Krzysztofie i Paulinie) w historii polskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która kontynuowała małżeństwo po zakończeniu nagrań. Szybko zdobyli sympatię widzów, a ich dojrzałość i chęć poznawania siebie nawzajem ich poruszała. Doczekali się dwójki dzieci: Jerzego i Bianki. Do tej pory chętnie pokazywali, co u nich słychać, jednak niedawno ich obserwatorzy zaczęli snuć teorie, że małżonkowie nie są już razem.

REKLAMA

Rubik poznał żonę podczas Miss Polonia, a Stuhr oświadczył się na studiach

Zobacz wideo Im nie wyszło

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian nie są razem?

Internauci zauważyli, że coraz mniej pokazują w mediach społecznościowych wspólnych fotek czy nagrań. Jakiś czas temu zapytali wprost. Wtedy Anita odpisała, że ona ogląda nowy odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a Adrian wyrzuca śmieci. Jej odpowiedź jednak nie uspokoiła fanów. Znowu, po raz kolejny, dopytywali się w komentarzach, jak to w końcu jest między małżonkami. Tym razem jedna z internautek postanowiła podejść z zupełnie innej strony, najpierw komplementując uczestniczkę trzeciej edycji show TVN.

Piękna kobieta i cudowna mama. A gdzie masz męża? Pozdrawiam serdecznie - zapytała z zaciekawieniem.

Anita ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' Instagram.com/ anitaczylija

Anita postanowiła po raz kolejny wytłumaczyć, dlaczego Adriana nie ma obok:

Dziękuję. A jakieś 670 km stąd w Szczecinie - odpisała.

Anita odpowiada na komentarz fanki Screen z Instagram.com/ anitaczylija

Niektórych uspokoił jednak fakt, że na najnowszych zdjęciach tancerki można dostrzec na jej palcu obrączkę. Jednak niektórzy nadal wyrażają nadzieję, że między nimi jest wszystko w porządku, bo "zniknęły wszystkie jego oznaczenia z jej profilu".

Szef odesłał ją do domu za ten strój. Poskarżyła się w sieci i się zaczęło

Jaka jest prawda? Pewnie niedługo się dowiemy.