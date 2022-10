Nela Zawadzka zachwyciła widzów w pierwszym sezonie "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno brawurowo wykonała utwór "Meluzyna", który oczarował także jurorów muzycznego show TVP. Świetny występ skłonił całą trójkę do odwrócenia foteli. Ostatecznie dziesięcioletnia wówczas uczestniczka zdecydowała się trafić do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Dziś Nela jest już nastolatką i na przestrzeni kilku lat mocno się zmieniła.

"The Voice Kids". Nela Zawadzka nie wygrała programu, ale nie zrezygnowała ze śpiewania

Nela Zawadzka ma aktualnie 14 lat i z powodzeniem kontynuuje przygodę muzyczną. Mimo że nie wygrała pierwszej odsłony "The Voice Kids", to jej castingowy popis stał się hitem sieci. Zapis wykonania "Meluzyny", pozostaje najchętniej odtwarzanym wideo polskiej wersji dziecięcego programu TVP i pozostawia w tyle występy Roksany Węgiel czy Viki Gabor. Liczba wyświetleń nagrania z udziałem Neli wynosi obecnie ponad 24 miliony.

Nela Zawadzka 'The Voice Kids' fot. screen YouTube The Voice Kids Poland

Nastolatka osiągnęła spory sukces i zdobyła popularność w bardzo młodym wieku, ale nie spoczęła na laurach. Nadal szlifuje warsztat wokalny i z powodzeniem prowadzi kanał na YouTube, gdzie regularnie zamieszcza występy muzyczne pod pseudonimem "Neluzyna". Gwiazda pierwszej edycji "The Voice Kids" jest również aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i fragmentami koncertów z jej udziałem. Od pierwszego występu w dziecięcym talent show minęły cztery lata. Nie da się ukryć, że Zawadzka mocno się zmieniła od momentu pojawienia się w programie.

Zwyciężczynią pierwszej edycji "The Voice Kids" została Roksana Węgiel, dla której udział w muzycznym show stał się przepustką do ogromnej kariery muzycznej. Uważacie, że Nela Zawadzka ma szansę dogonić koleżankę z programu i stać się jedną z topowych nastoletnich wokalistek w Polsce?