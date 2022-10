W tym sezonie "Hotelu Paradise" naprawdę sporo się dzieje. Zarówno widzom, jak i uczestnikom programu nie brakuje skrajnych emocji. Nie tak dawno temu do hotelu dołączył nowy mieszkaniec Grzegorz, który od razu dostał immunitet. W wyborach uczestników dużo namieszała też Rajska Wyrocznia. Jako pierwszy wybierał Mikołaj, który podszedł do Moniki. Grzegorz podszedł do Oli. Natomiast Marek kolejne dni zdecydował się spędzić w towarzystwie Natalii. Wybór Davida nie był zaskakujący, stanął za Angeliką. Niespodziewanie jednak podszedł tam również Dawid, który chciał już opuścić program - spodziewał się, jaka będzie decyzja. Uczestniczka bez większego zawahania wybrała swojego dotychczasowego partnera Davida. Dlatego to właśnie Dawid pożegnał się z "Hotelem Paradise".

"Hotel Paradise". Dawid chwile po programie pokazał się razem z Anastazją

Zaraz po wyemitowanym odcinku "Hotelu Paradise" Dawid w mediach społecznościowych opublikował zaskakujące fotografie. Mężczyzna na Instagramie pokazał kilka ujęć w towarzystwie Anastazji. Widać, że oboje świetnie się bawią w swoim towarzystwie. Nie zabrakło również wymownego komentarza.

Nie martwcie się, poza hotelem też jest fajnie - napisał Dawid na Instagramie.

Hotel Paradise Dawid i Anastazja fot. Instagram

Pod opublikowanym postem niemalże natychmiast wylała się lawina komentarzy. Fani "Hotelu Paradise" nie mieli wątpliwości. Od razu zaczęli snuć teorie, że Dawid i Anastazja mogli stworzyć parę tuż po programie.

Mam nadzieję, że jesteście razem.

Mega do siebie pasujecie.

Coś mi się wydaje, że to parka może być. Super razem wyglądacie - piszą internauci na Instagramie.

Myślicie, że ci dwoje faktycznie mają się ku sobie? Premierowy odcinek "Hotelu Paradise" już 24 października o godzinie 20:35 na antenie TVN 7.