W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" widzowie przekonali się, jak kandydatkom i kandydatom mieszka się na gospodarstwach. Były pierwsze zadania, m.in. praca ze zwierzętami, przejażdżki traktorem czy wspólne plewienie. Uczestnicy randkowego hitu TVP mieli okazję jeszcze bliżej poznać swoich gości i jak się okazało, nie wszystkie dziewczyny zrobiły na mężczyznach pozytywne wrażenie. 41-letni Tomasz R. z Mogilna przyznał, że ma pewne obawy, co do jednej z wybranek.

"Rolnik szuka żony". Tomasz ma mieszane odczucia, co do jednej z kandydatek

Tomasz R. od samego rana zagonił swoje wybranki do pracy. Kobiety miały wykonywać czynności w oborze. Na miejscu czekały krowy, które były gotowe do wydojenia i nakarmienia. Justyna przyznała, że miała problemy z tą czynnością, chociaż ostatecznie jej się to udało. Zwierzęta nerwowo zareagowały przy Klaudii, ta się jednak nie wystraszyła, co wzbudziło podziw rolnika. Mężczyzna podkreślił jednak, że najlepiej z zadaniem poradziła sobie Justyna. Inne uczestniczki były poddenerwowane, że ta dwójka złapała tak dobry kontakt. W rozmowie przed kamerą mieszkaniec Mogilna podkreślił, że wydaje mu się, jakoby Katarzyna zbyt mocno starała się wychodzić przed szereg. Rolnik nie odebrał tego pozytywnie, a jej zaloty uznał za namolne.

Mam wrażenie, że Kasia zbyt mocno stara się o moje względy. W pewien sposób mnie to zniechęca teraz. Potrzebuję trochę czasu, by ocenić, co tutaj gra - wyjaśnił Tomasz.

Kandydatki między sobą starały się wywnioskować, która z nich jest faworytką 41-letniego rolnika. On sam w trakcie programu podkreślił, że zaczyna skłaniać się bardziej ku Justynie.

Największa chemia w tej chwili była chyba do Justyny. Pokazywanie dźwigni, nakładanie ręki na rękę - wyznał rolnik.

Skłonność ku Justynie jest jak dla mnie zauważalna. Po prostu - wyznała ze smutkiem Klaudia.

Widzowie od razu zauważyli, że najmłodsza z kandydatek Tomasza czuje się zazdrosna o mężczyznę i nie podobają jej się sytuacje, w których rolnik okazuje zainteresowanie inną uczestniczką. Fani programu twierdzą, że to ona chciałaby być na miejscu Justyny i czuć się faworytką.

Klaudia - wzrok, który zabija.

Mina Klaudii... bezcenna.

Klaudia (...) zabija wzrokiem każdą kandydatkę, która uśmiechnie się do Tomasza. Pytanie tylko, jak można czuć się zazdrosnym o faceta, którego zna się parę dni - czytamy w komentarzach na Facebooku.

Jak widać, kandydatki Tomasza nie odpuszczają i każda z nich zaciekle stara się zdobyć serce mężczyzny. Jesteście ciekawi, którą z kobiet ostatecznie wybierze rolnik? Premierowe odcinki programu "Rolnik szuka żony" można obejrzeć w każdą niedzielę o godzinie 21:15 w TVP1.