Krzysztof Dzierżanowski zgłosił się do programu "Chłopaki do wzięcia" w poszukiwaniu drugiej połówki. Dzięki udziałowi w kultowym show Polsatu zyskał ogromną popularność i rozpoznawalność, która nawet ostatnio zaczęła go przytłaczać. Mężczyzna, który przez wszystkich nazywany jest Bandziorkiem, zrealizował też główny cel programu i szczęśliwie się zakochał. Wybranką serca Bandziorka jest Danusia, a para od kilku lat się dociera. Kobieta zdradziła, jak wygląda ich wspólne życie.

"Chłopaki do wzięcia". Danusia o związku z Bandziorkiem

Początki Danusi i Bandziorka z "Chłopaków do wzięcia" nie były łatwe. Para poznała się na Mazurach, kiedy Bandziorek wyszedł z więzienia. Kobieta miała za sobą trudne przeżycia z mężem alkoholikiem, który także igrał z prawem. Nie potrafiła zaakceptować pociągu Bandziorka do procentowych trunków.

Odrzucało mnie trochę to, że on pił alkohol, jaki był, ale każdemu trzeba dać szansę. Mój mąż nie raz siedział, ja się nie przejmowałam tym, bo też narozrabiał, jakieś mandaty czy coś - wyznała.

Bandziorek postanowił zmienić się dla ukochanej i zrezygnował z picia alkoholu.

Trochę się nad tym zastanawiałem, ale mówię - dobra, nie piję. Powiedziałem, że nie i koniec. Ciężko było z początku, ale trzeba było postawić na swoim - powiedział.

Danusia bardzo docenia starania Krzysztofa, który zmienił dla niej swoje życie.

Teraz jest super, bo Krzysiek trochę zmienił styl życia. Nie pije. Inaczej funkcjonuje. Inaczej myśli o życiu. Jest innym człowiekiem - stwierdziła.

Para zakochanych wybrała się ostatnio na Mazury. Bandziorek i Danusia cieszyli się wypoczynkiem w Mikołajkach i korzystali z wszystkich miejscowych atrakcji.

Danusia najbardziej ceni Krzysztofa za jego dobre serce. Kobieta przyznała, że w ich relacji panuje zgoda i rzadko się kłócą.

Nie wyzywamy się. Zbytnio się nie kłócimy. Krzysiek jest bardzo dobrym człowiekiem. Naprawdę. On nikomu krzywdy nie zrobił. Jest pracowitym, dobrym człowiekiem - powiedziała.

Pod filmami, które udostępnione są na Facebooku "Chłopaków do wzięcia", fani programu sugerują, aby ukochana Bandziorka pomogła mu zadbać o zdrowie. Uczestnik zdobył się bowiem na poważny krok i odstawił alkohol, zatem jest na dobrej drodze, by zadbać o inne aspekty. Wierni widzowie programu radzą, by Danusia skłoniła ukochanego do wizyty u dentysty, gdyż od dawna mężczyzna cierpi na problemy z uzębieniem. Internauci mocno kibicują parze i wierzą, że tym razem Bandziorek ułoży sobie życie.

Nawet Bandziorek znalazł kobietę i to chyba najlepszą w całym programie! Nie znamy walorów Bandziorka.

Widać, że Danusia jest ogarnięta, niech żyją szczęśliwie - czytamy w komentarzach.

Oglądacie nowe odcinki "Chłopaków do wzięcia"?

