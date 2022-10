"The Voice of Poland". Tomson i Baron w ogniu krytyki wśród widzów

Kolejna edycja muzycznego show "The Voice of Poland" trwa. Jurorzy w ostatnim odcinku oceniali występy 28 uczestników i wybierali, kto dostanie się do następnego etapu. Justyna Steczkowska zdecydowała się na Ewelinę, Sandrę, Zofię i Juliannę. Marek Piekarczyk postanowił, że do kolejnych odcinków przystąpią Konrad, Lisa, Julia oraz Bogdan. Lanberry postawiła na Darię, Łukasza, Annę i Norberta. Natomiast Tomson i Baron zabrali ze sobą do kolejnego etapu Martina, Evgen, Dominika i Aelin. Widzowie ostro skrytykowali ich wybór. Zarzucają, że wybrali niewłaściwych uczestników, stworzyli najsłabszą drużynę i pozbawili szansy Agaty, która według fanów programu miała największe szanse.

Na początku odcinka "The Voice of Poland" trenerzy mieli w drużynach po siedem osób, ale do następnego etapu programu mogli zabrać ze sobą tylko czwórkę z nich. W grupie Tomsona i Barona swoje umiejętności muzyczne kolejno prezentowali Aelin (Tetiana Diachenko), Dominik Dudek, Evgen Peltek, Agata Górecka-Lipińska, Martin Rybczyński, Kamila Ignatowicz i Kamil Szek. Widzowie jednoznacznie nie zgodzili się z ostatecznym werdyktem jurorów. Ich zdaniem Agata posiadała największy talent i wielkim błędem było pozbycie się jej z kolejnych etapów "The Voice of Poland".

Występ Agaty świetny, szkoda, że odpadła. Skład drużyny jak dla mnie, to pomyłka.

Jak można wyeliminować najlepszy głos z drużyny? Właśnie w taki sposób przegrywa się program! Życzę wam z całego serca właśnie tego, żebyście przegrali za to, co zrobiliście Agacie - komentują internauci na Instagramie.

Internauci byli bezlitośny dla wyboru Tomsona i Barona. Wyraźnie zaznaczyli, że nie wierzą w sukces stworzonej przez nich ekipy.

Tak powstała najsłabsza drużyna w tej edycji.

Rozumiem wszystko, ale Martin śpiewa jak na konkursie piosenki licealnej. Ta edycja, to totalny dramat - piszą fani na Instagramie.

Jesteście ciekawi, jak potoczą się dalsze losy uczestników programu? Premierowy odcinek "The Voice of Poland" już 29 października o godzinie 20:00 na antenie TVP 2.