Monika to jedna z kandydatek Macieja z siódmej edycji programu Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony". Uczestniczka randkowego show właśnie została mamą. W mediach społecznościowych podzieliła się pięknym kadrem z pierwszych chwil życia dziecka. Niestety, kobieta na razie nie zdecydowała się zdradzić płci ani wybranego imienia, ale po wpisie możemy wywnioskować, że jest przeszczęśliwa.

"Rolnik szuka żony". Uczestniczka siódmej edycji urodziła. Szczęśliwa mama podzieliła się zdjęciem

Udział w "Rolnik szuka żony" nie wszystkim przyniósł upragnioną miłość, ale w zamian za to zagwarantował programowe przyjaźnie. Poza tym podarował uczestnikom sympatię widzów oraz publiczne zainteresowanie. Fani na bieżąco śledzą losy bohaterów programu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z pewnością wielu z nich pamięta Monikę, kandydatkę Macieja z siódmej edycji. Według widzów to właśnie ona była największą faworytką rolnika. Mężczyzna ostatecznie zdecydował się wybrać Ilonę. Jednak ich relacja nie dotrwała nawet do finału programu. Maciej i Monika zdecydowali się zostać przyjaciółmi.

Chwilę po zakończeniu nagrań do produkcji, okazało się, że Monika jest w szczęśliwym związku. Teraz została mamą. Radosną nowiną pochwaliła się internautom na Instagramie. Kobieta dodała również urocze zdjęcie z maluchem.

Taka radość z nowego rozdziału. We dwoje dobrze, ale w trójkę jeszcze lepiej - napisała Monika na Instagramie.

Rolnik szuka żony. Monika z 7 edycji urodziła fot. Instagram

Śledzicie losy bohaterów programu? Kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" już 23 października o godzinie 21:15 na antenie TVP 1.