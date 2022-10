Szósta edycja "Love Island" dobiegła końca, ale pewne sprawy dalej ciągną się za uczestnikami. Kłamstwo Kuby mocno oburzyło widzów. Mężczyzna przed kamerami okłamał partnerkę Wero i innych uczestników, że w przeszłości mierzył się z rakiem. Do kłamstwa przyznał się jeszcze w programie. Po powrocie postanowił jeszcze raz odnieść się do sprawy. W mediach społecznościowych wydał oświadczenie, w którym przeprosił fanów i wyjaśnił, z jaką chorobą naprawdę się zmaga.

"Love Island". Wero wybaczyła Kubie kłamstwa? W ich związku szykuje się przełom

"Love Island". Kuba przeprasza za kłamstwo. Wyznaje z jaką chorobą się mierzy

Według widzów Kuba i Wero byli faworytami do zwycięstwa w "Love Island". Wszystko zmieniło się w momencie, gdy na jaw wyszło kłamstwo Kuby o chorobie. Jeszcze w programie tłumaczył się, dlaczego dokonał tak skandalicznego czynu. Kłamstwo wywołało spore kontrowersje. Ostatecznie para zajęła trzecie miejsce. Po powrocie do Polski Kuba ponownie odniósł się do sprawy. Na instagramowym profilu mężczyzna opublikował filmik, w którym przeprasza i wyjaśnia dlaczego zdecydował się na tak drastyczny krok. Zdradził również, z jaką chorobą faktycznie się mierzy.

Cześć wszystkim. Pewnie wielu z was czekało na moją wypowiedź. Na początku chciałbym przeprosić za swoje zachowanie wszystkie osoby chore oraz swoich bliskich. Okłamałem sam siebie, bo tak było mi łatwiej. Żałuję tego, że nie wykorzystałem szansy w programie, żeby nagłośnić swojej choroby, ale mam nadzieję, że zrobię to tutaj, właśnie z wami. Ta choroba zostanie ze mną już do końca życia, ale jak możecie zauważyć, da się z nią żyć. Spełniam marzenia, wziąłem udział w programie, trenuję, pracuję. Mam wrzodziejące zapalenie jelita grubego, co zaprzepaściło moje marzenia o zostaniu piłkarzem, ale po dojściu do siebie ukierunkowało na inne pasje. Chciałbym również zacząć wspierać kilka wybranych przez nas fundacji. Chcę pokazać wam, że z tą chorobą da się żyć, że nie ma się co jej wstydzić, że nie można tracić wiary i zawsze mieć motywację do życia - wyznaje Kuba na Instagramie.

Pod opublikowanym nagraniem natychmiast wylała się lawina komentarzy. Fani są podzieleni. Większość nie przekonała się do tłumaczeń mężczyzny.

Tylko mądrzy ludzie potrafią się przyznać do błędu.

Żałosne.

Dla mnie nie ma wytłumaczenia na takie kłamstwa i żadne przeprosiny tego nie zmienią.

Zapalenie jelita obracasz w raka? Sorry nie jesteś normalny - piszą internauci na Instagramie.

Co sądzicie o tłumaczeniach Kuby z "Love Island"?