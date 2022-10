"Hotel Paradise" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Obecnie na antenie TVN7 emitowana jest szósta edycja reality show. Przed widzami jeszcze sporo emocji, bowiem małymi krokami zbliża się finał programu. Kto stanie na ścieżce lojalności?

"Hotel Paradise". Widzowie typują zwycięzców. "Na 100% będzie w finale"

Typowania pojawiły się na oficjalnym profilu programu na Instagramie. Zakończenie szóstej edycji show miała zdradzić Magda, która głosami uczestników odpadła z "Hotelu Paradise". 18-latka prawdopodobnie wróci do Panamy i aż do finału będzie utrzymywała mocną pozycję. Na ścieżce lojalności ma stanąć naprzeciw Dawida.

Magda na 100 procent będzie w finale, bo się wygadała.

Magda i Dawid będą w finale - czytamy.

"Hotel Paradise". Magda przez werdykt uczestników odpadła z programu. Wróci?

Magda początkowo nie wzbudziła sympatii u innych mieszkańców rajskiego hotelu. Udało jej się natomiast zdobyć względy Grzegorza. Nastolatka już od wejścia zaznaczała, że interesują ją starsi mężczyźni, a wszystkie poszukiwane cechy odnalazła w 24-letnim trenerze personalnym.

Więcej zdjęć Magdy znajdziecie w naszej galerii.

Magda odpadła z programu tuż przed rajskim rozdaniem. To pozostali uczestnicy zadecydowali o jej losie. Co ciekawe, uznali, że nastolatka nie ma przyszłości w programie, pomimo że nawiązała szczerą relację z Grzegorzem. Taki obrót spraw zdziwił nawet lektora. Po poznaniu werdyktu uczestniczka zalała się łzami. Ogromnie przykro było również jej partnerowi, który miał żal do pozostałych mieszkańców hotelu. Wygląda na to, że pożegnanie Magdy z Panamą było jedynie chwilowe i uczestniczka, jak przewidują widzowie, wróci do gry.