Byli uczestnicy szóstego sezonu "Love Island. Wyspa Miłości" starają się być aktywni w sieci po programie. Daniel Różański i Kamil Rybak często wrzucają fragmenty ze swojego życia do mediów społecznościowych i wchodzą w interakcje z fanami. Ostatnio mężczyźni zorganizowali możliwość przesyłania pytań w słynnym na Instagramie "Q&A", a internauci korzystając z sytuacji, zadawali różne pytania, nawet te nie do końca wygodne. Panowie odpowiadając, nie gryźli się w język, co doprowadziło do kłótni.

Daniel i Kamil od początku znajomości mieli pewne zgrzyty, ale na wyspie udawało im się trzymać emocje na wodzy. Mieszkanie pod jednym dachem przez kilka tygodni w willi "Love Island" sprawiało, że wszyscy islanderzy dążyli do przyjaźni i miłości. Po powrocie do Polski mężczyźni już nie musieli udawać. Na Instagramie byłych uczestników wyjaśniło się, że tak naprawdę nie darzą siebie wzajemnie szczególną sympatią. Pytania widzów były zapalnikiem ostrej wymiany zdań. Internauci zapytali m.in., czy byli uczestnicy zgodziliby się na walkę ze sobą w oktagonie. Kiedy Kamil napisał, że nie wyobraża sobie walki z Danielem, ten w odpowiedzi zasugerował, że kolega po prostu obawia się przegranej. Rozwścieczony Rybak odpowiedział.

Tu właśnie widać różnicę między osobą inteligentną a zadymiarzem i graczem z parciem na szkło - napisał Kamil na Instagramie.

Daniel ostro odpowiedział na wpis kolegi z programu na swoim profilu.

Szkoda Kamil, że o pewnych sprawach nie możemy rozmawiać, bo wtedy ludzie by wiedzieli, jakim gburem jesteś. Najlepsze jest to, że w Złotych Tarasach albo w klubie, jak mnie spotkałeś, nie byłeś taki pewny - zareagował Daniel na Instagramie.

Na tym wymiana zdań między mężczyznami się nie skończyła. Internauci dopytywali Daniela, dlaczego Kamil niezbyt przyjemnie wypowiada się o koledze z "Wyspy Miłości". Określenie Różańskiego względem Rybaka mocno zaskoczyło. Nazwał byłego islandera "księżniczką".

Zapytaj księżniczki. To już ostatnia odpowiedź na jego temat - zakończył Daniel na Instagramie.

Jak widać, znajomość obu panów nie należy do najprzyjemniejszych. Widzowie słusznie zauważyli, że po zakończeniu programu "Love Island" mężczyźni prawdopodobnie za sobą nie tęsknią i nie będą chcieli utrzymywać przyjacielskich relacji.