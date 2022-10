"Milionerzy". Urbański się przejęzyczył. Trochę niezręcznie. "Seksowne pytanie"

W czwartkowym odcinku "Milionerów" grę kontynuował Bartłomiej Kąkol. Uczestnik szedł jak burza, udzielał szybkich i konkretnych odpowiedzi. Trudne pytanie o seksującą sekserkę go nie pokonało. Nie zabrakło jednak zabawnych przejęzyczeń. Tym razem to Hubert Urbański rozśmieszył widownię. Co takiego powiedział?

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Widzowie zawiedzeni udziałem Ohme i Chajzera w "Milionerach". Nie tylko ten znany duet spotkał się z krytyką po programie

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach": Nie zgłosiłam się tam, bo uważam, że jestem omnibusem

"Milionerzy". Zabawne przejęzyczenie Huberta Urbańskiego. "Seksowne pytanie"

Bartłomiej Kąkol usłyszał pytanie za 20 tysięcy o seksującą sekserkę.

Seksująca sekserka:

A: wcina schabowego

B: zwija zraz

C: kroi mielonego

D: ogląda stek

Uczestnik przyznał, że nie lubi tego typu pytań. Postanowił poprosić o pomoc publiczność i skorzystał z koła ratunkowego. Większość głosujących opowiedziała się za odpowiedzią D, którą również zaznaczył gracz. Okazał się to dobry wybór. Prawidłowa odpowiedź to: D - ogląda stek.

Hubert Urbański wyjaśnił, że sekserka jest kobietą zajmująca się rozpoznawaniem płci piskląt, zwykle kurcząt. Jednak w pewnym momencie zamiast "seksująca" powiedział "seksowna".

Istotna informacja. Samce rozpoznać też można po bębenku rezonacyjnym w tchawicy. A stek to tak jak powiedziałeś, tylna część ciała tego kurczęcia i seksowna sekserka, seksująca sekserka właśnie tym się zajmuje. Seksowne pytanie no - dodał prowadzący.

Kurzajewski na zdjęciu z czasów szkolnych. Dziś po wąsie nie ma śladu

Reakcja widowni mogła być tylko jedna. Po przejęzyczeniu Huberta Urbańskiego wybuchli śmiechem, sam prowadzący również nie ukrywał rozbawienia. Oglądaliście najnowszy odcinek "Milionerów"?