Szczecin, to miasto przyciągające turystów. W najnowszym odcinku "Kuchennych rewolucji" to właśnie tam zawitała Magda Gessler. W lokalu "Bistro pod Przykrywką", restauratorkę czekało nie lada wyzwanie. Restaurację od sześciu lat prowadzą Agnieszka z Markiem, a pomaga im dorosła córka Alicja. Niestety rodzinny wysiłek idzie na marne. Czy Magda Gessler dała radę rozwiązać wszystkie problemy rodzinny?

Problemy zaczęły pojawiać się tuż po otworzeniu lokalu. Roboty drogowe odcięły restaurację od wszystkich stron świata. Aby przetrwać ten czas właściciele zaciągnęli pożyczkę. Po pandemii goście nie zdecydowali się wrócić do restauracji. Magda Gessler pełna energii i zaskakujących pomysłów, z całych sił starała się przywrócić do życia słabo funkcjonujący lokal.

Po wyjątkowo udanej kolacji Magda Gessler pełna nadziei powróciła do restauracji. Była przekonana, że na miejscu zastanie smaczne dania. Jednak już od wejścia spotkało ją niemiłe zaskoczenie. Stoły nie były nakryte, restauratorka mocno skrytykowała brak obrusów i sztućców. Degustacja także nie przebiegła pomyślnie. W zupie pomidorowej, przygotowywanej na wywarze z kaczki, prawie w ogóle nie czuć było esencji. Ponadto, zupa była bardzo kwaśna i nie przypominała oryginalnej. Sytuacji nie uratowało danie główne. Kurczak był smaczny, ale za suchy w środku i niedoprawiony. Doszło także do wymiany kilku ostrych zdań. Magda Gessler skrytykowała wygląd właścicielki, twierdząc, że zafundowała jej metamorfozę, a ona znowu wygląda na przemęczoną. Agnieszka zaś zarzuciła jej niezrozumienie, co mocno zirytowało restauratorkę.

Poprosiłaś mnie o pomoc, a z niej nie korzystasz. Nie możesz myśleć, że dogodzisz wszystkim. Masz mieć taką klientelę, dzięki której będziesz mogła zapłacić czynsz i będziesz zadowolona, a oni będą rozumieć to co gotujesz - zakończyła dyskusję Magda Gessler.

Internauci w mediach społecznościowych krytycznym okiem patrzą na właścicieli.

Zachowanie właścicielki tuż po rewolucji - szczeniackie i absurdalne(...) Trochę pokory i szacunku, ludzie, zwłaszcza w tym biznesie, bo z takimi zachowaniami daleko nie popłyniecie - piszą internauci na Instagramie.

Niestety rewolucja nie wyszła pomyślnie.

Premierowy odcinek "Kuchennych rewolucji" już 27 października na antenie TVN o godzinie 21:35.