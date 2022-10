Widzowie programu "Love Island" zastanawiają się dlaczego związek Sary Ciuły i Kamila Rybaka rozpadł się zaledwie dwa tygodnie od zakończenia randkowego show. Jeszcze będąc w finale szóstego sezonu "Wyspy Miłości" uczestnicy wyznawali sobie uczucia i snuli plany na wspólną przyszłość, a kilka dni temu ogłosili, że ich drogi się rozeszły. Jedna z obserwatorek Kamila zostawiła pod jego zdjęciem na Instagramie wymowny wpis, obok którego Rybak nie przeszedł obojętnie.

"Love Island". Kamil został zaatakowany na Instagramie przez obserwatorkę

Sara i Kamil uplasowali się na czwartej pozycji w finale. Opuszczając program, dawali sobie sporą szansę na miłość poza kamerami. Do niedawna zamieszczali wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych i wyglądali na szczęśliwych. Widzowie jednak mieli pewne obawy, co do zaborczego zachowania Kamila wobec Sary. Na Instagramie byłego islandera pojawił się mocny komentarz, którego treść sugeruje, jakoby Rybak był winny rozpadowi związku.

Oj Kamil, dla ciebie idealną kobietą będzie tylko zakonnica, bo tylko ona pozostanie ci posłuszna, jeśli zobaczy w tobie Boga. Ogólnie wkurzyłeś mnie w programie, ale tłumaczyłam sobie, nie ma co oceniać, bo wiadomo, to co pokazują w programie, to zaledwie wycinki pewnych sytuacji i życia na wyspie. Niestety, udowodniłeś, że faktycznie pokazali cię dokładnie takiego, jakim jesteś, czyli chamem. Krytykowało się Paulinę po wyjściu z programu za zakończenie związku, a tu szok. Twój pseudo związek na potrzeby programu i wygranej też się rozpadł. Przypadek? Nie sądzę - grzmiała jedna z internautek.

Kamil nie pozostawił komentarza bez odpowiedzi. Przestawił obserwatorce swój punkt widzenia. Odniósł się również do niedawno opublikowanej relacji na Instagramie, na której wraz z Sarą oraz Natalią i Patrykiem wspólnie wznosili toast za prawdziwe relacje i szczerość.

Moje intencje do Sary były prawdziwe i szczere. Piłem za szczerość i prawdziwość, ponieważ czułem się pewnie przy Sarze, mówiącej przy Patryku i Natalii o tym, żebyśmy wspólnie spędzili sylwestra. Tego, co się wydarzyło, totalnie się nie spodziewałem. Ok, były między nami sprzeczki, ale liczyłem na to, że się dotrzemy. Stało się, jak się stało. Nic na to poradzić nie mogę. Dajcie mi proszę odetchnąć - wyjaśnił Kamil.

Odpowiedź Kamila sugeruje, że rozstanie z Sarą nie było dla niego najłatwiejsze. Były uczestnik przyznał, że potrzebuje przepracować ten temat i dojść do siebie.