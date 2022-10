Od zakończenia szóstego sezonu "Love Island" minęły już prawie dwa tygodnie, ale o uczestnikach programu nadal jest głośno. W jednym z ostatnich wywiadów głos w sprawie zabrała Sylwia Bomba. Nawiązała do skandalu, którego głównymi bohaterami byli Natalia i Daniel. Gwiazda "Gogglebox" oceniła sytuację negatywnie, twierdząc, że była islanderka "nie szanuje siebie i nie kocha". Natalia poczuła się urażona i szybko wrzuciła odpowiedź do sieci. Co powiedziała?

"Love Island". Natalia rozwiała wątpliwości i dosadnie odpowiedziała Sylwii Bombie

Natalia nie przeszła obojętnie obok słów Sylwii Bomby. Sfrustrowana wypowiedzą gwiazdy "Gogglebox", postanowiła wyjaśnić wszystko na InstaStories. Była uczestniczka "Love Island" zasugerowała, że Bomba nie powinna wypowiadać się, nie znając tematu u źródła.

Nie jestem osobą, która wchodzi z butami w życie innych, jednak wiem, że u pani Sylwii ostatnio nie jest kolorowo. Mimo wszystko uważam, że osoba, która nie zna specyfiki programu, nie powinna się do końca na ten temat wypowiadać, bo nie wie, jak sytuacja tak naprawdę wyglądała - zaczęła Natalia.

Była islanderka zaznaczyła, że telewizja nie jest w stanie pokazać wszystkiego, co działo się w willi. Zaznaczyła, że opuściła program wiedząc, że nie zdołałaby zbudować z nikim innym trwałej relacji.

Nie jestem osobą, która siebie nie kocha i nie ma do siebie szacunku. Decyzja była podjęta mega spontanicznie, dosłownie w ułamku sekundy. Wiedziałam, że jeżeli nie wyjdę z Danielem, to już żadnej innej relacji tam nie stworzę. Wychodząc z nim, miałam nadzieję, że dowiem się, jaka jest prawda i jak ta cała sytuacja tak naprawdę wyglądała przed programem, jak i w trakcie - wyjaśniła Natalia.

"Love Island". Natalia w końcu wyznała co myśli o zachowaniu Daniela

Natalia wyjaśniła na InstaStories, że przez cały okres pobytu w willi, starała się zbudować prawdziwą relację z Danielem i od samego początku była z nim szczera. Przyznała, że nie spodziewała się, że on wręcz przeciwnie.

Byłam z nim szczera od samego początku, jak się później okazało nie każdy był szczery. Okazał się być fałszywy i zakłamany. O czym się dowiedziałam tak naprawdę już po wyjściu z programu - wyznała Natalia.

Natalia podkreśliła jeszcze, że nie rozumie dlaczego, w nawiązaniu do całego skandalu z kłamstwem Daniela, wszyscy postanowili skupić się na niej, zamiast zwrócić uwagę na zachowanie jej byłego partnera.

Okłamał wszystkich w programie, ale on to dalej robi. Co więcej, dalej robi sobie bekę i żarty z nas wszystkich, między innymi zapraszając do Polski swoją byłą albo aktualną (bo już sama się w tym wszystkim pogubiłam) dziewczynę. (...) Teraz próbuje się wybić, jak i zarobić na tej całej sytuacji. Na krzywdzie tak naprawdę mojej i tej dziewczyny, bo tutaj on krzywdy żadnej praktycznie nie doznał - skwitowała na koniec Natalia.

Jak się okazuje, zaczepka Sylwii Bomby przelała czarę goryczy. Pozwoliło to Natalii wyrzucić z siebie emocje. Jesteście ciekawi, czy Daniel odniesie się do całej sytuacji?