W ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" emocje rosną z każdym odcinkiem. Widzowie dobrze już poznali pary i to właśnie Marcie i Patrykowi dają największe szanse na zbudowanie wartościowej relacji. Według fanów programu zarówno Marta Podbioł z Maciejem, jak i Justyna z Przemkiem zupełnie do siebie nie pasują i ich związki mają marne szanse na sukces. Wygląda na to, że tylko Marta i Patryk mogą uratować eksperyment. Co ciekawe w poprzedniej edycji programu żaden ze stworzonych przez ekspertów związków nie przetrwał próby czasu. Czy małżeństwo Marty i Patryka będzie kolejnym sukcesem w programie?

Marta i Patryk już od samego początku programu świetnie się dogadują. W prapremierowym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który z tygodniowym wyprzedzeniem emitowany jest na platformie Player, Patryk zauroczył żonę bukietem kwiatów dostarczonym prosto do jej pracy. Podekscytowana Marta była pod ogromnym wrażeniem tego gestu. Starania męża doceniła, nazywając go czule "Patrysiem". Wygląda na to, że ich związku wszystko idzie w dobrą stronę. Fani liczą na to, że ich małżeństwo przetrwa i nieustannie poszukują potwierdzenia w mediach społecznościowych uczestników. Jedna z fanek wypatrzyła, że na krótkim materiale o diecie, który Marta opublikowała w sieci, można było dostrzec na jej palcu obrączkę.

Marta i Patryk chyba przetrwali, bo Marta udziela się na Instagramie i nosi obrączkę! - napisała jedna z widzek.

Czyżby Marta i Patryk nadal byli małżeństwem? Na odpowiedź na to pytanie zapewne będziemy musieli poczekać aż do finalnego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta i Patryk nadal są małżeństwem? Internauci wypatrzyli ważny szczegół fot. screen instagram.com/martamilka

Więcej zdjęć Marty i Patryka z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" znajdziesz w galerii na górze strony.

Fani programu właśnie Marcie i Patrykowi kibicują najbardziej.

Mogłabym oglądać cały czas Patryka i Martę. Reszta - strach jak w dobrym thillerze.

Myślę, że Patryk z Martą przetrwają, reszta małżeństw się rozwiedzie.

O nich naprawdę nie można nic złego powiedzieć. Uwielbiam na nich patrzeć! - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy ich małżeństwo przetrwało?

