Grzegorz i Magda stanowili najbardziej kontrowersyjną parę w "Hotelu Paradise". Ona zwróciła uwagę widzów licznymi związkami z mężczyznami, rozstaniami i zdradami w wieku zaledwie 18 lat. On nie hamował się w swoich wypowiedziach i bezczelnie oceniał jej wygląd. Magda podpadła też erotycznym tańcem w bieliźnie i niestosownym do wieku zachowaniem. Dziewczyna z hukiem została wyrzucona z hotelu, ale zgodnie z zapewnieniami Grześka ich relacja miała przetrwać. Czy Grzesiek i Magda nadal się spotykają? Ostatnie InstaStories uczestnika dają wiele do myślenia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Klaudia El Dursi o nietaktownym zachowaniu uczestnika

Monika Richardson zaatakowana za komentarz o Cichopek i Kurzajewskim

"Hotel Paradise". Grzesiek o Magdzie. Są razem po programie? Wrzucili wspólne zdjęcia

Grzesiek z "Hotelu Paradise" już kilka razy pokazał, jak potrafi zwracać się do kobiet, żartując z ich sylwetki i wyglądu. Już w trakcie kilku pierwszych godziny pobytu w rajskim hotelu zasugerował jednej z uczestniczek, aby spaliła trochę kalorii, bo jej się to "przyda". Szahira, która przed wejściem do programu sporo schudła, bardzo się przejęła jego słowami. Negatywnie zachowanie Grześka oceniły też inne mieszkanki hotelu. Tym razem uczestnik "czule" wypowiedział się o Magdzie. Jeden z obserwatorów zapytał go, dlaczego dziewczyna nie pojawiła się na imprezie. Grzesiek postanowił to szybko wyjaśnić, ale jego odpowiedź zszokowała fanów.

Gruba jest na wakacjach, zalewa się drinkami i tłuszczem jednocześnie - napisał.

'Hotel Paradise'. Grzesiek w mocnych słowach o Magdzie fot. instagram.com/grzes.hotelparadise6

Więcej zdjęć Grześka z "Hotelu Paradise" znajdziesz w galerii na górze strony.

Po wypowiedziach Grześka trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jego komentarz był złośliwy, czy jedynie - w jego mniemaniu - "zabawny". Widzowie od razu pomyśleli, że para już się rozstała, a wpis jest intencjonalnie nieprzychylny Magdzie. Ale o czym zupełnie innym świadczą opublikowane przez Grześka zdjęcia, na których czule obejmuje się z Magdą. Jeden z obserwatorów postanowił zapytać o ich relacje.

Co tam wariat działasz z Madzią? Pasujecie do siebie - napisał.

Uczestnik "Hotelu Paradise" otagował dziewczynę i dorzucił wymowny tekst - "To co, działamy?". Na końcu komentarza wkleił diabelską emotkę. Przypomnijmy, że w opisie Grzesiek określił się jako "Hellboy".

'Hotel Paradise'. Grzesiek 'czule' o Magdzie. 'Gruba...'. Są razem po programie? Wrzucili wspólne zdjęcia fot. instagram.com/grzes.hotelparadise6

Ukochany wuj króla Karola III oskarżony o pedofilię

Zobacz też: Ostatni wywiad Cichopek i Hakiela. Padło pytanie o ich miłość. Ona zaczyna mówić, on przerywa