Karina i Stefan z "Chłopaków do wzięcia" mają niezwykle bliską relację i wspierają się w poszukiwaniach życiowych partnerów. W programie budzili spore kontrowersje zażyłością, jaka ich łączy. Otwarcie przyznawali, że czasem chodzą przy sobie nago, co bardzo zdziwiło widzów. Za każdym razem oburzeni reagowali na dziwne insynuacje, nazywając je "ohydnymi". Niedawno szczęśliwa Karina ogłosiła, że się zakochała. W krótkim filmiku, który opublikowała w sieci pokazała wybranka - Grześka. W życiu jej brata Stefana, także pojawiła się miłość. Mężczyzna nie dość, że znalazł kobietę, to była ona też akceptowana przez siostrę, a oto niezwykle trudno. Wydawałoby się, że szczęście w rodzinie Kochów będzie trwać, ale ostatnio Karina poinformowała, że ograniczyła kontakt z bratem i jego partnerką. Chwilę później okazało się, że rozpadł się także związek uczestniczki "Chłopaków do wzięcia".

"Chłopaki do wzięcia". Karina rozstała się z ukochanym. Wyjawiła powody. Zawinił partner

Kiedy Karina odnalazła miłość w ramionach Grześka, z radością dzieliła się zdjęciami z ukochanym na Facebooku. O mężczyźnie niewiele było wiadomo, uczestniczka "Chłopaków do wzięcia" wyjawiła tylko jego imię i napisała, że powoduje u niej nieustanny uśmiech na twarzy. Wygląda na to, że nastał koniec tej idylli, bo para właśnie się rozstała.

Uczestniczka "Chłopaków do wzięcia" zorganizowała dla obserwatorów serię pytań i odpowiedzi na żywo. Nagranie z live'a opublikowała na Facebooku z dość wymownym tytułem - "Karina znowu do wzięcia?". Wideo tak szybko jak się pojawiło, tak szybko zniknęło, ale fani postanowili dopytać, o co chodzi.

Jeden z obserwatorów odważył się poprosić o wyjaśnienie.

A tak dokładniej, to o co chodzi? - zapytał jeden z obserwatorów.

Karina zdecydowała się zareagować i wyjaśnić powody rozstania. Uczestniczka "Chłopaków do wzięcia" w dość lakonicznej wypowiedzi przyznała, że związek rozpadł się przez zazdrość partnera.

O zazdrość poszło. Za dużo znajomych mam i o to właśnie chodzi - wyjaśniła krótko.

Być może smutek po rozstaniu będzie idealnym argumentem, aby naprawić relacje z bratem, Stefanem. Jak sądzicie, czy Karina i Stefan z "Chłopaków do wzięcia" w końcu się pogodzą?

