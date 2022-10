Krzysztof Dzierżanowski, czyli legendarny Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia" stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w programie. Sympatię zaskarbił sobie sprośnymi żartami i poczciwą osobowością. Do popularnej serii Polsatu zgłosił się w poszukiwaniu miłości. Nie spodziewał się, że dzięki udziałowi w "Chłopakach do wzięcia" zyska nie tylko miłość, ale też ogromną rozpoznawalność. Mężczyzna wybrał się ostatnio z ukochaną na urlop i jak się okazało, na miejscu nie mógł opędzić się od fanów.

"Chłopaki do wzięcia". Bandziorek ma dość sławy. "Nie można spokojnie przejść, tylko zaczepiają"

Bandziorek wybrał się z ukochaną Danusią na urlop. Para zdecydowała, że te kilka dni razem spędzą na Mazurach. Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" był zaskoczony, że przyciąga aż taką uwagę ludzi. Fani chcieli robić sobie z nim zdjęcia i nieustannie go zaczepiali. Przytłoczony mężczyzna nie miał ani chwili wytchnienia. W jednym z ostatnich odcinków "Chłopaków do wzięcia" opowiedział o trudnych przeżyciach gwiazdy.

W Mikołajkach ludzie się rozglądali, zdjęcia robili, a ja powiedziałem: nie chcę robić zdjęć i uciekałem. Nie można spokojnie przejść, tylko zaczepiają - pożalił się.

Powagą sytuacji przejęła się ukochana Bandziorka, Danusia. Kobieta wyznała, że podczas urlopu mężczyzna nie chciał wychodzić na zewnątrz i zapowiedział, że jeśli to zrobi, to jedynie z zasłonięta twarzą. Wygląda na to, że Bandziorek nie zdawał sobie do końca sprawy z potęgi telewizji.

Wszyscy go poznają, nie dają mu spokoju. On jest normalnym człowiekiem, takim jak my (...) Krzysiek powiedział, że nigdzie się z nami nie wybiera, dopóki nie założy maski - wyznała.

Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" wymyślił mnóstwo sposób uniknięcia rozpoznawalności.

Albo czapkę, kominiarkę założę - powiedział.

Bandziorek podkreślił, że lubi fanów, ale przeszkadzają mu ciągłe prośby o wspólne zdjęcie. Mężczyzna wyznał, że czuje się napastowany.

Nie przeszkadza mi, że ludzie mnie rozpoznają. Ale mam tego dosyć. Wystarczy powiedzieć, że nie chcesz, a drugi jest taki uparty, że chce zdjęcie i nie odpuści - dodał.

Trzeba to zgodnie przyznać, Bandziorek nie ma lekko. Cienie i blaski życia telewizyjnej gwiazdy mogą przytłoczyć nawet najtwardszego zawodnika.

