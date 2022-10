Ula i Bartek z "M jak miłość" zostali mocno poturbowani przez los. Tragiczna śmierć Marzenki i Andrzejka, opieka nad osieroconą Kalinką i nagłe odejście ojca Uli wywołały ogrom negatywnych emocji u bohaterów serialu, jak i widzów. Traumatyczne przeżycia nie dały o sobie zapomnieć i skłoniły parę do pewnych refleksji. W nadchodzących odcinkach okaże się, że Lisieccy pragną zapomnieć o przeszłości i wyjechać za granicę do swoich najbliższych.

"M jak miłość". Ula i Bartek podejmą ostateczną decyzję. Znikną z obsady serialu

Ula i Bartek w 1684. odcinku "M jak miłość" zdecydują się na wyjazd do Australii do przyrodniej siostry Lisieckiej, Natalki. Na miejscu będą czekać na nich również Ewa i Marek. Lisieccy zrezygnują z pracy w firmie ogrodniczej Tadeusza, którego wspólnikami byli od kilku miesięcy. Mężczyzna jakiś czas temu uratował ich z tarapatów finansowych. Wyciągnął do nich pomocną dłoń, kiedy najbardziej tego potrzebowali, a teraz oni zostawią go w szczycie sezonu ogrodniczego zupełnie samego. Nie będą umieli postąpić inaczej. Pożegnają się w rodziną i opuszczą Grabinę. Jak się okazuje, nie będzie to chwilowa rozłąka. Lisieccy znikną z obsady serialu na kilka najbliższych miesięcy.

"M jak miłość". Decyzja o wyjeździe nie będzie łatwa

To nie będzie spontaniczny wyjazd. Pomysł opuszczenia kraju będzie długo analizowany. Wszystkie rozterki Uli i Bartka będziemy mogli obserwować w 1683. odcinku "M jak miłość". Młoda bohaterka zwierzy się mężowi, że obecne życie ją przytłacza i nie jest szczęśliwa. Mężczyzna od razu zauważy smutek w oczach żony. Długie rozmowy i przemyślenia doprowadzą jednak do podjęcia ostatecznej decyzji o wyjeździe do ukochanej siostry i przybranych rodziców, za którymi Ula bardzo tęskni. Lisiecka będzie miała nieodparte wrażenie, że coś złego dzieje się u Natalki.

Chodzi o Natalkę. Martwię się o nią. Coś się z nią dzieje niedobrego, przecież ją znam... Chce, żebym do niej przyjechała. - wyjawi mężowi zatroskana Ula.

Wsparcie siostry okaże się kolejnym argumentem namawiającym do wyjazdu. Lisiecka będzie chciała pomóc tym samym nie tylko Natalce, ale i sobie. Spotkanie z najbliższymi i rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu wydaje się być szansą na rozprawienie się na dobre z tragiczną przeszłością.

Wygląda na to, że minie sporo czasu zanim ponownie zobaczymy Ulę i Bartka w "M jak miłość". Będziecie tęsknić? Premierowe odcinki serialu można oglądać na antenie TVP2 w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55.