Szahira to jedna z bardziej lubianych uczestniczek "Hotelu Paradise". W programie spotkała się jednak z krytyką odnośnie wagi. Już w pierwszych odcinkach jeden z uczestników zasugerował, że mogłaby schudnąć. Urażona dziewczyna wyznała wtedy przed kamerami, że jeszcze niedawno ważyła 93 kilogramy i bardzo długo pracowała nad utratą kilogramów, aby zgłosić się do programu. Wygląda na to, że po opuszczeniu rajskiego hotelu Szahira postanowiła kontynuować metamorfozę i ze zdwojoną siłą wróciła na siłownię. Właśnie pochwaliła się efektami.

"Hotel Paradise". Szahira pochwaliła się metamorfozą. Sporo schudła. "-15 cm"

Szahira z "Hotelu Paradise" postanowiła popracować nad sylwetką. Cel realizuje ze wsparciem trenera personalnego. Na Instagramie właśnie pochwaliła się efektami ciężkiej pracy na siłowni. Podekscytowana uczestniczka miłosnego show TVN7 podała wynik pierwszego mierzenia obwodów.

Chciałabym oficjalnie was poinformować o moim sukcesie! (...) Po pierwszym mierzeniu obwodów mamy wynik minus 15 cm! Coś wspaniałego. Wczoraj prawie płakałam na tej siłowni ze szczęścia. Dawno nie czułam się taka spełniona i dumna - wyznała.

Szahira stwierdziła, że to dopiero początek długiej drogi w walce o wymarzoną sylwetkę. Uczestniczka "Hotelu Paradise" zapowiedziała, że postępy w ćwiczeniach będzie regularnie relacjonować w mediach społecznościowych.

To dopiero początek naszej przygody. Widzicie na bieżąco i jesteście świadkami mojej metamorfozy, ciężkiej pracy, wzlotów i upadków. Nie jest łatwo, ale w drodze o marzenia musi być pod górkę - dodała.

W komentarzach pojawiło się dużo gratulacji i wsparcia. Widzowie "Hotelu Paradise" szczerze jej kibicują.

Co za wynik! Drugiej tak wytrwałej i wspaniałej kobiety nie znam! Trzymam za ciebie mocno kciuki i jestem pewna w 101 proc., że osiągniesz wszystko, co sobie postanowisz!

Gratulacje Szahi, super robota. Pamiętaj, że jesteś super dziewczyną niezależnie od centymetrów i kilogramów.

No petarda, mega sztos. Brawo! Obserwuję od początku i jest mega postęp - czytamy w komentarzach.

