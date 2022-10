Wszystko wskazywało na to, że program "Love Island. Wyspa Miłości" przyczynił się do zawiązania kilku mocnych par. Szczególnie finałowe duety sprawiały wrażenie bardzo zakochanych. Jak się okazuje, realne życie szybko zweryfikowało uczucia i zamiary uczestników. Na ogłaszanie rozstań po programie nie trzeba było długo czekać. Najpierw Paula i Patryk, później Roksana i Paweł. Tym razem jedna z czterech finałowych par "Love Island" potwierdziła zakończenie związku. Stało się to niecałe dwa tygodnie po zwieńczeniu szóstego sezonu randkowego reality show.

"Love Island". Sara i Kamil nie są już razem. Drogi finalistów rozeszły się

Sara Ciuła i Kamil Rybak uplasowali się na czwartej pozycji w finale. Opuszczając program, dawali sobie sporą szansę na miłość poza kamerami. Tuż po powrocie do Polski zdecydowali się nie rozstawać i spędzili razem czas we Wrocławiu. Do niedawna zamieszczali wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych i wyglądali na szczęśliwych. Niestety, sielanka dobiegła końca. Sara opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym oznajmiła fanom, że ich drogi się rozeszły.

Kochani! Razem z Kamilem chcielibyśmy was poinformować, że nie jesteśmy w związku. Nasze drogi niestety się rozeszły. Na pewno będziemy utrzymywać kontakt, natomiast nie udało nam się stworzyć pary. Myślę, że mamy zbyt trudne charaktery i sporo nas dzieli, dlatego w wielu sytuacjach nie potrafimy się dogadać, co zresztą było widać w programie. Wiem, że mnóstwo ludzi w nas wierzyło i nas wspierało. Próbowaliśmy, jednak po wyjściu z willi, gdzie życie było praktycznie bezproblemowe, zamiast się do siebie zbliżyć, my się od siebie oddaliliśmy - poinformowała Sara na Instagramie.

Z kolei Kamil na instagramowym profilu poprosił obserwatorów o ciszę. Były uczestnik pragnął odciąć się od mediów społecznościowych. Emocje związane z rozstaniem wyładował na siłowni, która, jak sam zaznaczył, jest jego lekarstwem na gorsze momenty.

Odpisuję wam na praktycznie każdą wiadomość. Ale dziś pragnę zostać sam. Uszanujcie proszę moją prośbę. Pakuję torbę i idę na trening. To moje jedyne lekarstwo, jakie znam - wyjaśnił Kamil na Instagramie.

Już od początku relacji Sary i Kamila widzowie słabo oceniali szanse na powodzenie tego związku. Fanom "Love Island" najbardziej podpadł Kamil, który nieustannie obrażał się na partnerkę. Jak widać, po programie nadal nie było idealnie.