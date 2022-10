W 1681. odcinku "M jak miłość" poznamy dalszą część dramatycznej historii Magdy i Andrzeja Budzyńskich. Doświadczymy spotkania Magdy i ciężarnej kochanki jej męża, Julii. Zdradzona kobieta przyjedzie do Warszawy tylko na kilka godzin, żeby zabrać resztę swoich rzeczy z biura po odejściu z pracy. Julia będzie ostatnią osobą, której Magda mogłaby spodziewać się w windzie. Spotkanie nie będzie należało do najprzyjemniejszych.

"M jak miłość". Magda załamana po zdradzie, spotka kochankę Budzyńskiego i pierwszy raz zobaczy jej ciążowy brzuch

Julia do windy wejdzie z impetem, a w ręce będzie trzymała pokaźny karton. Początkowo nie zauważy Magdy, która już wcześniej do niej wsiadła. Na widok żony Budzyńskiego natychmiast odsłoni ciążowy brzuch i pokaże się w całej okazałości. Jakby chciała się pochwalić Budzyńskiej, że nosi pod sercem dziecko jej męża. Magda poczuje ogromny ból i bezradność. Będzie chciała szybko opuścić windę, ale Julia jeszcze specjalnie zatarasuje jej drogę, tak aby zraniona kobieta wychodząc dojrzała jej krągłości.

To jest straszne, bo Magda pierwszy raz widzi Julię i widzi ciążę... No i to jest chyba apogeum. Cisną mi się niecenzuralne słowa, ale na diabła jej starania Andrzeja w tej sytuacji, w której ją tak bardzo dotknął i jest tak bardzo poraniona - zapowiedziała Anna Mucha w "Kulisach serialu M jak miłość".

Po spotkaniu z Julią, Magda poczuje się okropnie. Towarzyszką podróży do siedliska będzie Kinga Zduńska. Wydawać by się mogło, że zajęta rozmową z przyjaciółką, zapomni o spotkaniu z kochanką Andrzeja, ale nic bardziej mylnego. Kobieta w końcu da upust emocjom i wybuchnie płaczem. W pewnym momencie chwyci się za chore serce, co da jasny znak, że cała sytuacja mocno odbija się na jej zdrowiu. Nic dziwnego, że gdy Budzyński przyjedzie do niej, ona nie będzie chciała go widzieć.

Oczywiście, że jak Magda mówi, że go nie kocha, to Andrzej w to nie wierzy. Myślę, że w sekundę nie można się odkochać. Myślę, że Andrzej przez to, że nie wierzy, że Magda może się tak po prostu odkochać, będzie robił wszystko, żeby tę rodzinę odzyskać i Magdę przede wszystkim - zdradza Krystian Wieczorek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jak widać, w "M jak miłość" szykują się bardzo emocjonujące chwile. Magda będzie narażona na ogromny stres i nie wiadomo jak poradzi sobie z tą niewątpliwie trudną sytuacją. Czy to koniec związku Magdy i Andrzeja?

Premierowe odcinki serialu "M jak miłość" można oglądać na antenie TVP2 w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55.