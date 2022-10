Michał Malitowski od lat pełni funkcję jurora w polsatowskich edycjach "Tańca z Gwiazdami". Trener uchodzi za surowego sędziego, któremu niełatwo zaimponować. Po jego wypowiedziach w ostatnim odcinku tanecznego show, to z kolei Malitowski będzie musiał odrobinę popracować nad własnym wizerunkiem. Jego wypowiedzi na temat Natalii Janoszek oburzyły widzów.

"Taniec z Gwiazdami". Widzowie krytykują Malitowskiego. "Aż mi wstyd się zrobiło za niego"

Przypomnijmy, że po występie Janoszek i partnerującemu jej Maseraka, Malitowski pokusił się o dwuznaczny komentarz. Przytoczył słowa Andrzeja Grabowskiego, oceniające taniec aktorki, które trudno jednak nazwać komplementem.

Od twojego widoku robi się ciepło na sercu i w kroku.

Janoszek nie zareagowała w żaden sposób na ten rubaszny "żart", zrobili to za to widzowie "Tańca z Gwiazdami". W komentarzach nie zostawili na Malitowskim suchej nitki.

Tekst pana Michała żałosny. Aż mi wstyd się zrobiło za niego...

Zniesmaczył mnie komentarz Malitowskiego, jak można powiedzieć takie coś, jeszcze do kobiety i myśli, że jest śmieszny? Chyba żałosny, nawet nikt się nie śmiał, oprócz niego samego.

Michał powinien przeprosić Natalkę. Bardzo nie na miejscu. Andrzej widać wkurzony, reszta zażenowana. Wstyd!

To jednak nie była jedyna przykra sytuacja, która spotkała Janoszek w najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Pomimo brawurowego występu i zebraniu najwyższych not od jurorów, aktorka odpadła z programu. Co sądzicie na temat komentarza Malitowskiego?