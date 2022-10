Emisja finału szóstej edycji programu "Love Island. Wyspa Miłości" odbyła się 9 października br. Od tego czasu minęło już kilka dni, ale między byłymi mieszkańcami hiszpańskiej willi nadal sporo emocji. Niektóre programowe pary kontynuują miłosną sielankę mimo zakończenia show, inni zmagają się z nieprzepracowanymi rozstaniami i ogromnym żalem do byłych partnerów. Niestety, ta mniej pozytywna wersja zdarzeń dotyczy Pauli i Patryka, którzy po powrocie do kraju nie rozwinęli znajomości. Ostatnio doszło między nimi do konfrontacji, a wszystko działo się na oczach użytkowników Instagrama. Widzowie nie pozostawili suchej nitki na byłych uczestnikach.

"Love Island". Awantura pomiędzy Paulą i Patrykiem na oczach internautów

Paula po rozstaniu z Patrykiem mocno zaprzyjaźniła się z Danielem, mimo że ich relacje w "Love Island" nie były najlepsze. Ostatnio oboje postanowili wziąć udział w relacji na żywo, do której po jakimś czasie dołączył Patryk. Były partner Pauli chciał wyjaśnić z nią kilka kwestii, ale doprowadziło to tylko do przepychanki słownej. Wybuchła ostra awantura.

Patryk, ty odwaliłeś szopkę przed całą Polską, że my mieliśmy spędzić wspólnie dzień. To nie była prawda - zaczęła Paula.

Niech wszyscy teraz wiedzą, jaka jesteś naprawdę. Jak potraktowałaś Pawła, jak innych traktujesz. Może dzięki mnie, innych nie potraktujesz tak brzydko. (...) Chodzi o sam szacunek do drugiej osoby - wyjaśnił Patryk.

Patryk, ja nie będę brnąć w coś, co nie ma prawdy ani racji bytu. (...) Wersja dla mnie była taka, że ty przyjedziesz do mnie na godzinkę-dwie zrobić live'a, pokazać się i pojedziesz ze znajomymi do Warszawy - przyznała Paula.

Rozmowa zamieniła się w kłótnię byłych partnerów, a fani obecni na relacji live nie kryli oburzenia całą sytuacją. Poirytowani widzowie skomentowali całą sytuację w mediach społecznościowych. Nie gryźli się w język.

Po żadnej edycji nie było takich cyrków. Co wy wyprawiacie? Ile wy macie lat? Opera mydlana.

Oby dwoje jesteście żałośni. Moda na sukces przy tym to komedia. Zaproście Tay jeszcze, a ja robię popcorn.

Takie sprawy powinni załatwiać między sobą, a nie w sieci, kiedy oglądają ich tysiące ludzi i mają bekę z nich - czytamy w komentarzach.

Jak się okazało, nie zawsze udaje się zakończyć relację w przyjaźni. Jak zauważyli widzowie, czasami idzie to w złą stronę, a Instagram nie jest dobrym miejscem do wyjaśniania prywatnych spraw. Zaskoczeni takim obrotem wydarzeń?